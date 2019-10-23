Antalya'da ağaç budarken akıma kapılan işçi öldü
Antalya'da elektrik akımına kapılan işçi, yaşamını yitirdi.
Antalya'da elektrik akımına kapılan işçi, yaşamını yitirdi.
Bir elektrik dağıtım şirketinde çalışan Taner Akman (35), Serik ilçesi Gebiz Mahallesi girişindeki elektrik hatlarının çevresinde bulunan ağaçları budamak istedi.
Ağaçları budarken elindeki testerenin tellere temas etmesiyle akıma kapılan Akman, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yapılan incelemenin ardından Akman'ın cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.