Antalya'da ağaç budarken akıma kapılan işçi öldü

Antalya'da ağaç budarken akıma kapılan işçi öldü

Antalya'da elektrik akımına kapılan işçi, yaşamını yitirdi.

23.10.2019 15:22
Antalya'da ağaç budarken akıma kapılan işçi öldü

Antalya'da elektrik akımına kapılan işçi, yaşamını yitirdi.

Bir elektrik dağıtım şirketinde çalışan Taner Akman (35), Serik ilçesi Gebiz Mahallesi girişindeki elektrik hatlarının çevresinde bulunan ağaçları budamak istedi.

Ağaçları budarken elindeki testerenin tellere temas etmesiyle akıma kapılan Akman, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yapılan incelemenin ardından Akman'ın cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA
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