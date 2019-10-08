Antalya'da AFAD Koordinasyon Toplantısı yapıldı

08.10.2019 19:52

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kentte bin 35 heyelan tehlikesi olan bölge tespit edildiğini ve 990 kaya düşmesi, 122 çığ tehlikesi olabilecek alanın da belirlenerek dijital ortamda vatandaşlarla paylaşıldığını bildirdi.

Karaloğlu, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde gerçekleştirilen İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, yaptığı konuşmada, afet öncesi alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığına bakılacağını ve eksiklik varsa giderileceğini belirtti.

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğuna işaret eden Karaloğlu, nüfusun büyük bir çoğunluğun da deprem riski yüksek olan bölgelerde yaşadığını kaydetti.

Afetin sadece deprem gibi düşünülmemesi gerektiğine işaret eden Karaloğlu, "Depremin dışında farklı afetler de meydana gelebiliyor. Antalya'da yaşadığımız hortum olayları 5-10 yıl önce hiç yaşamadığımız bir afet türüydü ancak son 3 senedir bölgede hortumla karşılaşıyoruz. Mal kayıplarımız oluyor. Maalesef geçen sene can kaybımız oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Deprem Haritası'nın, 1 Ocak 2019'da AFAD Başkanlığı tarafından yenilenip kamuoyuyla paylaşıldığını hatırlatan Karaloğlu, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu bilincine göre yaşanması gerektiğini vurguladı.

Bütünleşik afet tehlike haritasının, il olarak çıkarıldığını ve dijital ortama aktarıldığını anlatan Karaloğlu, "Şu anda Antalya'da bin 35 heyelan tehlikesi olan bölge tespit edildi. 990 kaya düşmesi ve 122 çığ tehlikesi olabilecek alanlar belirlenerek dijital ortama aktarıldı ve vatandaşlarla paylaşıldı." ifadelerini kullandı.

Bir afet olduğunda hiç kimse davet beklemeden, yapması gereken işin başında bulunması gerektiğinin altını çizen Karaloğlu, afet durumlarında sadece yaşanılan ilde değil, çevre illerde de afete karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti.

Afetin topyekun çalışılması gereken bir konu olduğunu aktaran Karaloğlu, "Antalya'da 967 toplanma alanımız tespit edilip, yayınlanmış. Konteyner ve çadır kentlerin kurulacağı 17 alan belirlenmiş ama 2 buçuk milyonluk nüfusun yaşadığı bir şehir için çok yetersiz." dedi.

"Türkiye, Van depreminden sonra çok mesafe aldı"

Lojistik merkezlerinin afet durumlarında büyük bir öneme sahip olduğunun altını çizen Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Antalya'da küçük bir lojistik merkezi var. Yenisini yapmak üzere Döşemealtı ilçe sınırları içerisinde hazineden yeni bir yer alıyoruz. Şu anki lojistik merkezimizde bin 636 çadır, 90 tek kişilik yatak, 600 yatak çarşaf seti, bin 144 aile mutfak seti ve bin 320 katlanır yatak konteyner içerisinde bekliyor. Türkiye, Van depreminden sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla çok mesafe aldı."

Toplantıya, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Vali Yardımcısı Atıf Çiçekli, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Fevzi Timur ve kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA