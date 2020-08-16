Antalya'da adrenalin tutkunlarının yeni adresi "zip coaster" Antalya'da tematik park ParkFuntastik'te hizmete giren 750 metre uzunluğundaki zip coaster, yerli ve yabancı turistlere heyecanlı anlar yaşatıyor.

Antalya'da tematik park ParkFuntastik'te hizmete giren 750 metre uzunluğundaki zip coaster, yerli ve yabancı turistlere heyecanlı anlar yaşatıyor.

Kepez Belediyesince ormanlık alanların halkın kullanımına kazandırılmasıyla oluşturulan ParkFuntastik'teki eğlence yerleri tatilcilerin ilgisini çekiyor.

Adrenalin tutkunlarının parktaki yeni gözdesi ise çam ağaçların arasında uzanan 750 metre uzunluğundaki zip coaster oldu. Çelik halatlarla 50 metre yükseklikten kayılarak yapılan etkinliğe gelenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Ayrıca parkta bulunan 17 metre yükseklikten kayılarak yumuşak bir yastığa atlanılan eğlence de macera tutkunlarının beğenisini topluyor.

Binicilik alanından safari parkuruna kadar 38 eğlence noktası bulunan alana sulu parkurlardan oluşan park da yapılacak.

Kaynak: AA