Antalya'da adada mahsur kalan 8 sığınmacı kurtarıldı
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Antalya'da adada mahsur kalan 8 sığınmacı kurtarıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken adada mahsur kalan 8 sığınmacı sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Antalya'da adada mahsur kalan 8 sığınmacı kurtarıldı
10.06.2020 18:45 | Son Güncelleme: 10.06.2020 19:51

Antalya'nın Kaş ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken adada mahsur kalan 8 sığınmacı sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Ekipler, Kaş açıklarındaki Başak Adası'nda bir grup sığınmacı bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken adada mahsur kaldıkları anlaşılan 8 sığınmacı sahil güvenlik botuna alınarak iskeleye getirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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