Antalya'da açık spor alanları yenilendi
Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle aylardır kullanılmayan açık havadaki spor alanlarında bakım yapıyor.
12.06.2020 14:39 | Son Güncelleme: 12.06.2020 14:42
Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle aylardır kullanılmayan açık havadaki spor alanlarında bakım yapıyor.
Belediye ekipleri, Konyaaltı ilçesindeki teniz kortları, futbol, basketbol ve voleybol sahalarını yenilemeye başladı. Ekipler, saha ve kortların çizgi boyalarını, zemini, tel örgüleri yeniledi, direkleri boyadı.
Çalışmalar tamamlandığında, açık spor alanları hizmet vermeye başlayacak.
Öte yandan Konyaaltı Sahili ve Lara Düden Park tenis kortları rezervasyon sistemiyle hizmet vermeye başladı.
Kaynak: AA