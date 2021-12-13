Antalya'da ablasını öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı - Haberler
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Antalya'da ablasını öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

Antalya'da ablasını öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı
AA / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Antalya'nın Aksu ilçesinde ablasını silahla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Aksu ilçesinde ablasını silahla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.

Güzelyurt Mahallesi'nde babasına ait evde dün ablasını tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan K.Ç (48), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

K.Ç'nin (48) 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak Güzelyurt Mahallesi'ndeki babasına ait evde ablasını silahla vurduğunu söylemesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, ekipler, kadının hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Kars'ta yaşayan ve kente geldiği öğrenilen K.Ç, gözaltına alınmıştı.

K.Ç'nin ablasından para istemesi üzerine çıkan tartışma sonucu olayın gerçekleştiği öne sürülmüştü.

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AA / Süleyman Elçin - Son Dakika Haberleri

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