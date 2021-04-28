Antalya'da ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki
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Antalya'da ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki

Antalya'da ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepki
Anadolu Ajansı / Gülsem Adam - Haberler | Güncel

Antalya'da, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesi protesto edildi.

Antalya'da, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesi protesto edildi.

Muratpaşa ilçesinde Kapalıyol olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi'nde, Vatan Partisi ile 20'ye yakın sivil toplum kuruluşu üyesi, ellerinde Türk bayraklarıyla sloganlar atarak, ABD Başkanı Biden'a tepki gösterdi.

15 Temmuz Vatan Şehitleri Derneği Başkanı Zeki Kılınç, Biden'ın devlete "soykırım" yalanıyla iftira attığını söyledi.

Türk milletinin Osmanlı Devleti ile 600 yıl dünyaya hükmettiğini belirten Kılınç, "Ne Osmanlı Devleti ne de Türkiye Cumhuriyeti olarak hiçbir zaman insanlığa karşı soykırım yapmadık, yapmayacağız da. Siyonist ve emperyalistlerle birlikte kucak kucağa dünyaya hükmetmeye çalışan Amerika, ne yazık ki her zamanki gibi yaptığını yapmaya çalışıyor." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin artık daha güçlü bir ülke olduğunu ifade eden Kılınç, bugün Türkiye'nin şahlanan, dirilen ve uyanan bir devlet olduğunu kaydetti.

Diğer STK temsilcilerinin konuşmalarının ardından grup dağıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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