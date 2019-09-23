23.09.2019 15:18

Antalya'da 91 yaşındaki kadının başına çekiçle vurup gasbeden saldırgan yakalandı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, adres sorma bahanesiyle yanına yaklaştıktan sonra evin arka tarafındaki kümese götürdüğü Zeynep Çıldır'ın (91) başına çekiçle vurup gasbeden Ali A. (51), polis ekiplerince yakalandı. Saldırganın, küçük yaştaki çocuğa tecavüz edip öldürmek suçundan 23 yıl hapis yattığı ortaya çıktı.

Olay, 17 Eylül'de saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Kumluca'ya bağlı Eski Cami Mahallesi'nde yalnız yaşayan Zeynep Çıldır evinin önünde oturduğu sırada yanına, adres sorma bahanesiyle kimliği belirsiz bir kişi yaklaştı. Yaşlı kadını arka tarafa götürüp, kümese sokan kişi, burada bulduğu çekicin demir kısmını Çıldır'ın başına vurup, kolundaki altın bilezik ile parmağındaki altın yüzüğü alıp, kaçtı.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Mahalle sakinleri tarafından bulunan yaşlı kadın, ambulansla Kumluca Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kafatasında 3, kaburgalarında 6 kırık olan, sağ omzunda da kırıklar bulunan Çıldır, ilk tedavisinin ardından Antalya'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Çıldır'ın tedavisi sürüyor.

ISPARTA'DA YAKALANDI

Olayla ilgili inceleme başlatan Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından, saldırganın Ali Aslan olduğunu belirledi. Cep telefonu sinyalini takip eden polis, Ali Aslan'ın Antalya'ya kaçtığını tespit etti. Yaklaşık 200 güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek iz süren polis ekipleri operasyon düzenlemeye hazırlandığı sırada, Aslan Isparta'ya gitti. Teknik ve fiziki takibi sürdüren ekipler, Ali Aslan'ı dün Isparta'da kontrol noktasında gözaltına aldı.

İFADE VERMEYİ REDDETTİ

Antalya'ya getirilen Ali A., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifade işlemleri için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İfade vermeyi reddeden Ali A., adliyeye sevk edildi.

BİR KADINI DAHA GASBETMİŞ

Polis ekipleri, Ali Aslan'ın, 12 Eylül'de ise Kepez ilçesi Şafak Mahallesi'nde Arefe Demirkaya'yı (60) gasbettiğini belirledi. Saldırganın, büfe işletmecisi Arefe Demirkaya'ya büfeyi devralmak istediğini söylediği, bir süre konuştuğu kadının başına sert bir cisimle vurup bayılttığı, parmağındaki yüzüğü ve kasadaki bir miktar parayı gasbettiği tespit edildi.

KÜÇÜK ÇOCUĞU TECAVÜZ EDİP ÖLDÜRMÜŞ

Evli ve bir çocuk babası Ali A.'nın bir çocuğa tecavüz edip öldürdüğü ve 23 yıl hapis yattıktan sonra bir süre önce tahliye olduğu kaydedildi.

Saldırganın Zeynep Çıldır'ı evinin önünden arka tarafa götürdüğü anlar, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedilmişti. Görüntüde, evinin önünde oturan yaşlı kadının yanına gelen şüpheli, önce yanına oturup bir süre sohbet ediyor, ardından evin arka tarafına doğru yürüyor. Yürümekte güçlük çeken kadın bir süre bekleyip, yürümeye devam ediyor. Bir başka görüntüde ise şüphelinin hızla olay yerinden ayrılması yer alıyor.

Kaynak: DHA