Antalya'da 90 yaşındaki komşusu tarafından silahla vurulduğu öne sürülen kişi öldü, eşi yaralandı
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Antalya'da 90 yaşındaki komşusu tarafından silahla vurulduğu öne sürülen kişi öldü, eşi yaralandı

Antalya'da 90 yaşındaki komşusu tarafından silahla vurulduğu öne sürülen kişi öldü, eşi yaralandı
Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Antalya'nın Finike ilçesinde "çöp dökme yeri" meselesi yüzünden tartıştığı komşusu tarafından tüfekle vurulduğu iddia edilen kişi hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

Antalya'nın Finike ilçesinde "çöp dökme yeri" meselesi yüzünden tartıştığı komşusu tarafından tüfekle vurulduğu iddia edilen kişi hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

Hüsnü Doğdu (87), Boğaz Mahallesi Değirmen Sokak'ta çöp dökme yeri meselesinden dolayı komşusu O.A. (90) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.A'nın tüfekle Doğdu ve eşi Zekiye Doğdu'ya ateş ettiği öne sürüldü.

İhbar üzerine adrese gelen 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırılan yaralılardan Hüsnü Doğdu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sol elinden yaralanan Zekiye Doğdu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kaçan şüpheli O.A'yı yakaladı.

Babasının cenazesini Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alan Zeki Doğdu, gazetecilere, taraflar arasında önceden bir sorun olmadığını iddia ederek, "Babam çöp dökmeye giderken, çekmiş silahı vurmuş. Olay yerine gelen anneme de ateş etmiş." ifadesini kullandı.

Doğdu'nun cenazesinin Finike ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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