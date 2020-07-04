Antalya'da 90 metre yüksekliğe sahip dönme dolaplı lunapark hizmete açılıyor
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Antalya'da 90 metre yüksekliğe sahip dönme dolaplı lunapark hizmete açılıyor

Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 4 aydır kapalı olan, 400 ton ağırlığında, 90 metre yüksekliğinde bir dönme dolabın bulunduğu lunapark yeniden hizmete açılıyor.

Antalya'da 90 metre yüksekliğe sahip dönme dolaplı lunapark hizmete açılıyor
04.07.2020 22:45 | Son Güncelleme: 04.07.2020 23:20

Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 4 aydır kapalı olan, 400 ton ağırlığında, 90 metre yüksekliğinde bir dönme dolabın bulunduğu lunapark yeniden hizmete açılıyor.

Konyaaltı ilçesindeki Aktur Lunapark'ın İşletme Müdürü Veli Kılınçaslan, yaptığı yazılı açıklamada, insanların güvenli bir şekilde eğlenebilmesi için her türlü hazırlığı yaptıklarını, pazartesi gününden itibaren kapılarını açacaklarını ifade etti.

Girişte misafirlerin ateşlerinin ölçüleceğini, maskesiz kimsenin içeriye alınmayacağını belirten Kılınçaslan, bilet satış noktalarının, eğlence ünitelerine biniş ve inişlerin sosyal mesafe kuralına göre dizayn edildiğini bildirdi.

Tüm ünitelerin her binişten sonra dezenfekte edileceğine dikkati çeken Kılınçaslan, "Güvenli ve sağlıklı eğlence için her türlü önlemleri aldık." ifadesini kullandı.

Kılınçaslan, şunları kaydetti:

"Hafta içi saat 17.00'den, hafta sonları ise saat 15.00'ten itibaren eğlenceye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Heyecan, eğlence ve adrenalini seven herkesi pazartesi gününden itibaren parkımızda sağlıklı bir şekilde eğlenmeye davet ediyoruz."

Kaynak: AA

Manşet

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