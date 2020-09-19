Antalya'da 9 bin 51 şişe sahte içki ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Antalya'da 9 bin 51 şişe sahte içki ele geçirildi

Antalya'nın Serik ilçesinde otelin deposunda 9 bin 51 şişe sahte içki ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da 9 bin 51 şişe sahte içki ele geçirildi
19.09.2020 23:13 | Son Güncelleme: 19.09.2020 23:16

Antalya'nın Serik ilçesinde otelin deposunda 9 bin 51 şişe sahte içki ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, sahte içki ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bir otelin deposunda yapılan aramada 9 bin 51 şişe sahte içki bulundu. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Ayşe Yıldız
Ayşe Yıldız
AA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Halife Hafter Süleyman Soylu Canan Kaftancıoğlu
Magazin Gülay Seda Sayan Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Sörloth Erol Bulut Metin Oktay Vedat Muriqi Rıza Çalımbay
Daha Fazla Adana Rusya Bursa İzmit
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'da 9 bin 51 şişe sahte içki ele geçirildi - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.9.2020 23:18:34. #1.15#
title