Antalya'da 9 bin 51 şişe sahte içki ele geçirildi
Antalya'nın Serik ilçesinde otelin deposunda 9 bin 51 şişe sahte içki ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.
19.09.2020 23:13 | Son Güncelleme: 19.09.2020 23:16
Antalya'nın Serik ilçesinde otelin deposunda 9 bin 51 şişe sahte içki ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ile Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, sahte içki ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Bir otelin deposunda yapılan aramada 9 bin 51 şişe sahte içki bulundu. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA