Antalya'da 882 sürücüye ceza uygulandı

Antalya'da havadan ve karadan yapılan trafik denetiminde toplamda 882 sürücüye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri 1-14 Aralık tarihleri arasında helikopter ile havadan ve karadan denetimlerini sürdürdü. Havadan yapılan denetimde 82, karadan yapılan kış lastiği, ışık, emniyet kemeri vb. gibi özel denetimlerde ise 800 olmak üzere, toplamda 882 sürücüye idari para cezası uygulandı. Ayrıca 708 vatandaşa da 'yaşam tüneli çadırında' eğitim verildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı