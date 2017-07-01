Antalya'da 88 Yılın En Sıcak Günü Yaşandı

Kuzey Afrika sıcaklarının etkili olduğu Antalya'da, 45,4 dereceyle 88 yılın en sıcak günü yaşandı.



Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden alınan bilgiye göre, 1929'dan beri ölçüm yapılan Antalya'da 45,4 dereceyle tüm zamanların en yüksek sıcaklık değeri kaydedildi.



12 Temmuz 2000'de hava sıcaklığı 45 derece ölçülen kentte, bugün kaydedilen 45,4 dereceyle 88 yılın rekoru kırıldı.



Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin 10-12 derece üzerinde seyrettiğini anlattı.



Antalya'da dün hava sıcaklığının 44,8 derece ölçüldüğünü belirten Öztürk, "Bu da haziran ayı uzun yıllar sıcaklık ortalamasını egale etti. Ancak bugün gerçekleşen 45,4 derece sıcaklık, 88 yıldır yapılan ölçümlerde en yüksek ölçümün gerçekleştiği tarih, 1 Temmuz 2017 olarak tarihe geçti. Bunlar önemli olaylar." dedi.



Öztürk, yarın da sıcaklığın 10-12 derece mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini ve kentte 44 derece olmasını tahmin ettiklerini söyledi. Öztürk, "Serik'te 45,3 derece, Aksu'da 44,8 Kumluca'da 44,3 Alanya ve Manavgat'ta 43,7, Turizm Merkezi Belek'te 43,5 Konyaaltı'nda 45,2 Döşemealtı'nda 43,2 Finike'de 43,3 iç kesimlerdeki ilçelerden Elmalı'da 37,3 Korkuteli'nde 37,2 derece ölçüldü." dedi.



Antalya'da temmuz ayı sıcaklık ortalamasının 34 derece olduğuna işaret eden Öztürk, "Mevsim normallerinin 10-12 derece üzerindeyiz. Yarın da yüksek sıcaklıklar devam edecek. Hafta içinde azalarak, mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek." ifadelerini kullandı.



Öztürk, temmuz ve ağustos aylarında sıcaklığın uzun yılların ortalamasının üzerinde seyredeceğini dile getirdi.



Köyceğiz'de 46 derece kaydedildi



Öztürk, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde hava sıcaklığının 46 derece ölçüldüğüne dikkati çekerek ilçede son 70-80 yılın en sıcak gününün yaşandığını vurguladı.



Muğla'da sıcaklığın 41,7 derece kaydedildiğini bildiren Öztürk, "Muğla'nın en yüksek sıcaklık rekoru 42,1 ama bugünkü sıcaklıkla rekora yaklaştık." dedi.



Afrika üzerinden gelen havanın Türkiye'de yüksek sıcaklık rekorlarının kırılmasına neden olduğunu dile getiren Öztürk, şunları kaydetti:



"Başta sağlık problemi olanlar, dışarıda çalışanlar bilhassa 11.00 ila 16.00 arasında direkt güneş ışığına maruz kalmasınlar. Yüksek sıcaklık ve düşük nemden dolayı orman yangınlarına karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmasını önemle rica ediyoruz."