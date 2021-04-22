Antalya'da, 82 saatlik kısıtlama öncesi sahil keyfi
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Antalya'da, 82 saatlik kısıtlama öncesi sahil keyfi

Antalya'da, 82 saatlik kısıtlama öncesi sahil keyfi
Demirören Haber Ajansı / İbrahim LALELİ - Haberler | Güncel

ANTALYA'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile hafta sonu kısıtlamalarının birleştirilmesiyle alınan 82 saatlik kısıtlama kararının ardından son iş günü kent sakinleri ve turistler, sahile akın etti.

ANTALYA'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile hafta sonu kısıtlamalarının birleştirilmesiyle alınan 82 saatlik kısıtlama kararının ardından son iş günü kent sakinleri ve turistler, sahile akın etti. Güneşli havayı fırsat bilenler, kısıtlama öncesi sahil keyfi yaptı, gençler ise denize girdi.

Koronavirüsle mücadelede Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın da tedbirler kapsamında kısıtlamaya dahil edilmesi ile 82 saate çıkan sokak kısıtlaması öncesi Antalya sokakları, kalabalıklaştı. Konyaaltı Sahili de güneşli havayı fırsat bilenlerle doldu. Kent sakinleri ve turistler, sahile akın ederken, kimileri yürüyüş yaptı kimileri de banklarda oturup, manzarayı izledi. Gençler ise denize girdi. Bugün saat 19.00'dan itibaren başlayacak kısıtlama, 26 Nisan günü saat 05.00'e kadar sürecek.


Antalya'da, 82 saatlik kısıtlama öncesi sahil keyfi
Antalya'da, 82 saatlik kısıtlama öncesi sahil keyfi
Antalya'da, 82 saatlik kısıtlama öncesi sahil keyfi
Antalya'da, 82 saatlik kısıtlama öncesi sahil keyfi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim LALELİ

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