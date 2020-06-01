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Antalya'da 80 yolcusu bulunan ilk uçağa su takı ile karşılama

Korona virüs tedbirleri kapsamında uçuşlarını durduran Antalya Havalimanına, yeni normalleşme süresinde ilk uçak iniş yaptı.

Antalya'da 80 yolcusu bulunan ilk uçağa su takı ile karşılama
01.06.2020 12:23 | Son Güncelleme: 01.06.2020 12:28

Korona virüs tedbirleri kapsamında uçuşlarını durduran Antalya Havalimanına, yeni normalleşme süresinde ilk uçak iniş yaptı. 80 yolcusu bulunan uçak su takı seremonisi ile karşılandı. Yeni tip Korona virüs(Covid-19) tedbirleri kapsamında uçuşlarını durduran SunExpress, bugün kademeli olarak iç hat uçuşlarına başladı. İzmir (ADB)-Antalya (AYT) seferini yapan uçak, Antalya Havalimanına inişini gerçekleştirdi.

Yeni tip korona virüsü (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde, tüm yurt içi ve yurt dışı seferlerini askıya alan SunExpress hava yolu şirketi, misafirlerinin ve uçuş ekiplerinin sağlığı için gerekli tedbirleri alarak, bugün iç hat uçuşlarına kademeli olarak başladı. Firmaya ait İzmir (ADB) - Antalya (AYT) seferini yapan uçak, Antalya Havalimanına saat 11.00'da inişini gerçekleştirdi. 80 yolcusu bulunan uçak su takıyla karşılandı. Aprona yanaşan yolcular sosyal mesafeli ve maskeli şekilde uçaktan indi. Otobüse binen yolcular, yine aynı tedbirlerin alındığı havalimanından valizleri alıp gelen yolcu bölümünden çıktı. Yolcuların havalimanına girişi esnasında termal kameranın da kayıtta olduğu görüldü.

Öte yandan Antalya Havalimanında da Korona virüs kapsamında tüm önlemlerin alındığı gözlemlendi. Bekleme bölümündeki koltuklar ve bilet kontrol bölümündeki noktaların sosyal mesafe kuralına göre ayarlandığı görüldü.

"İlk deneyimdi"

Kızı Merida ile uçaktan inen Ebru Osterhof, " Gayet iyiydi, çalışanlar bilinçliydi. Memnun geldik. 3 aylık uzaktık. Otelciyim bende, Antalya'ya geldim, dinleneceğim. Tedirginlik oluyor, 'sayı ve oturma düzeni nasıl yapıldı' diye düşünüyorsunuz. İlk deneyim. Bizim içinde yeni bir deneyim oldu, güzeldi, gerekenler yapılmıştı"dedi.

"Kurallara uyarak seyahat edebiliriz"

İzmir'den geldiğini belirten Figen Kırtık, "Orada virüse yakalanınca izin alıp gelemedim. Ama evim burada. Yolculuk güzeldi. Bizi el sallayarak uğurladılar. Bence maske ve kurallara riayet ederek rahat seyahat yapabiliriz. Fazla tedirgin olmadım. Bizlerin daha dikkatli olması gerekiyor. Antalya'da da güzel karşılandık."ifadelerine yer verdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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