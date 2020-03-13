Antalya'da 8 yıl önce ortadan kaybolan kadının öldürülüp gömülmesi
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Kumluca, Antalya, Güncel

Antalya'da 8 yıl önce ortadan kaybolan kadının öldürülüp gömülmesi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 8 yıldır kendisinden haber alınamayan kadının öldürülüp gömülmesiyle ilgili kazı çalışmalarına devam edildi.

13.03.2020 20:16 | Son Güncelleme: 13.03.2020 20:16
Antalya'da 8 yıl önce ortadan kaybolan kadının öldürülüp gömülmesi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 8 yıldır kendisinden haber alınamayan kadının öldürülüp gömülmesiyle ilgili kazı çalışmalarına devam edildi.

Kumluca ilçesi Kum Mahallesi Turizm Caddesi Deniz Obaları mevkinde dün başlayan arama çalışmalarına polis kontrolündeki bir iş makinesiyle sürdürüldü.

Hava şartlarından dolayı öğlen saatlerinde başlanan kazı çalışmalarına yağış nedeniyle zaman zaman ara verildi.

Ekiplerin bölgede yaptığı aramada, Hatice B'ye ait herhangi bir bulguya rastlanılmadığı öğrenildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2012'de Hatice B'nin ortadan kaybolmasına ilişkin yaptığı çalışmada dün eşi Bekir B, eski eşi M.T. ile arkadaşı S.D'yi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA

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