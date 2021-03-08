Antalya'da 8 Mart Kadınlar Günü'nde kadınlardan sahil temizliği
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Antalya'da 8 Mart Kadınlar Günü'nde kadınlardan sahil temizliği

08.03.2021 17:17 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:17
Antalya'da 8 Mart Kadınlar Günü'nde kadınlardan sahil temizliği

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Caretta Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği (DEKAFOK) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında sahilde temizlik yaptı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Caretta Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği (DEKAFOK) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında sahilde temizlik yaptı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Manavgat'ta bir grup çevre ve hayvan dostu kadın, boğaz mevkiinde caretta carettaların yumurtlama alanlarına ve çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla sahil temizliği gerçekleştirdi.

DEKAFOK tarafından organize edilen etkinlik, korona tedbirleri kapsamında az sayıda katılımcı, sosyal mesafe ve hijyen şartlarına uygun bir şekilde yapıldı. Sahil boyunca çöp toplayan kadınlar, çevre temizliğine ve kadın haklarına dikkat çekti.

DEKAFOK Başkanı Seher Ulaş, kadınlar gününde başta kadınlar olmak üzere insanların dikkatini çevre kirliliğine ve carettalara çekmek istediklerini belirterek, "2020 yılında yaptığımız çalışmalar sayesinde Manavgat sahilinde 62 bin yavru kaplumbağa ile rekor kırdık. Kişisel olarak başladığımız etkinliklerimiz artık dernek çatısı altında yapılmaya başladı. Bu süreçte özellikle kadınlarımızdan çok büyük destek aldık. Bugün de burada kadınlarımızla birlikte çevre temizliği yaptık. Vatandaşlarımızdan bizleri mendirek bölgesinde ziyaret ederek yapmış olduğumuz çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunmaya, yanımızda olmaya davet ediyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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