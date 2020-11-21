Antalya'da 8'inci katta cam silen kişi yürekleri ağza getirdi
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Antalya'da 8'inci katta cam silen kişi yürekleri ağza getirdi

21.11.2020 14:13 | Son Güncelleme: 21.11.2020 14:18
Antalya'da 8'inci katta cam silen kişi yürekleri ağza getirdi

Antalya'da 15 katlı bir apartmanın 8'inci katındaki pencere korkuluklarına çıkarak camları silen kişi yürekleri ağza getirdi.

Antalya'da 15 katlı bir apartmanın 8'inci katındaki pencere korkuluklarına çıkarak camları silen kişi yürekleri ağza getirdi.

Muratpaşa ilçesi Bülent Ecevit Bulvarı'nda çekildiği belirtilen görüntülerde, 15 katlı apartmanın 8'inci katındaki dairenin pencere korkuluklara çıkarak camları ve panjurları temizleyen kişi yüreklere ağza getirdi. Hiçbir güvenlik önlemi olmayan ve yüksekliğe aldırış etmeden camları silmeye devam eden kişiyi görenler cep telefonuyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. - ANTALYA

Antalya'da 8'inci katta cam silen kişi yürekleri ağza getirdi
Antalya'da 8'inci katta cam silen kişi yürekleri ağza getirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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