Antalya'da 8 FETÖ\PDY şüphelisinden 2'si tutuklandı
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Antalya'da 8 FETÖ\PDY şüphelisinden 2'si tutuklandı

Antalya'da 8 FETÖ\PDY şüphelisinden 2'si tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik 12-18 Nisan tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 8 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Antalya'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik 12-18 Nisan tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 8 şahıs hakkında işlem yapıldı. İşlem yapılan şahıslardan 2'si tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Müdürlüğe bağlı Merkez ve Dış İlçeler Terörle Mücadele Büro Amirliklerince 12-18 Nisan tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 8 şahıs hakkında işlem yapıldı. İşlem yapılan şahıslardan 4'ü alınan ifadelerinin ardından ilgili savcılık talimatları doğrultusunda serbest bırakıldı. Adli mercilere sevk edilen 2 ise şahıs adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, diğer 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Elifnaz Altürk/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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