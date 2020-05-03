Antalya'da 8-10 metrelik karla kaplı yayla yolu açılıyor

Antalya'da 8-10 metrelik karla kaplı yayla yolu açılıyorANTALYA'nın Akseki ilçesinde 2 bin 700 rakımlı yaylaya ulaşımı sağlayan yolda, kalınlığı 8-10 metreyi bulan kar kütleleri iş makineleriyle temizleniyor.

Antalya'da 8-10 metrelik karla kaplı yayla yolu açılıyor

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde 2 bin 700 rakımlı yaylaya ulaşımı sağlayan yolda, kalınlığı 8-10 metreyi bulan kar kütleleri iş makineleriyle temizleniyor.

Doğası, sahilleri, yaz- kış denize girilen turizmin başkenti Antalya'da, mayıs ayında karla mücadele çalışması yapılıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Akseki ilçesinde 2 bin 700 rakımlı Toros Dağları'nda yer yer kar kalınlığı 8- 10 metreyi bulan Göktepe Yaylası grup yollarını ulaşıma açmak çalışma başlattı. 4 kişilik bir ekip, greyder ve iki kepçeyle karları temizleyip, yolları açmaya çalışıyor.

Göçerler için yayla yollarını açtıklarını söyleyen yetkililer, Şu an kar mücadelesi yapıyoruz. Ay sonuna kadar bitiririz. 4 kişilik ekip olarak çalışıyoruz. Bu bölgeye yüzlerce göçer çıkmakta, genellikle Akseki ve Manavgatlı göçerler buraya çıkıyor. Şu an burada kar var ama yaz aylarında burası insandan geçilmez. 7 aydır kapalı olan bir yoldu. Bu bölge yolları ekimde kapanıyor, mayısta açılıyor dedi.

Bölgede karlı yolları açmak için sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan greyder operatörü İlhan Yılmaz, Yaylacılara yol açmak için buradayız. Bu yıl geçen yıla oranla çok fazla kar var. İleride 8-10 metre yükseklikte kar olan yerler var. Bu 45 kilometrelik bir yol. Ara yolları da var. Seydişehir, Hadim, Bozkır, Gündoğmuş ve Alanya'ya çıkan yayla yolları da var diye konuştu.

Kaynak: DHA