Antalya'da 8-10 metrelik karla kaplı yayla yolu açılıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Antalya'da 8-10 metrelik karla kaplı yayla yolu açılıyor

Antalya'da 8-10 metrelik karla kaplı yayla yolu açılıyor
03.05.2020 12:29 | Son Güncelleme: 03.05.2020 12:29

Antalya'da 8-10 metrelik karla kaplı yayla yolu açılıyorANTALYA'nın Akseki ilçesinde 2 bin 700 rakımlı yaylaya ulaşımı sağlayan yolda, kalınlığı 8-10 metreyi bulan kar kütleleri iş makineleriyle temizleniyor.

Antalya'da 8-10 metrelik karla kaplı yayla yolu açılıyor

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde 2 bin 700 rakımlı yaylaya ulaşımı sağlayan yolda, kalınlığı 8-10 metreyi bulan kar kütleleri iş makineleriyle temizleniyor.

Doğası, sahilleri, yaz- kış denize girilen turizmin başkenti Antalya'da, mayıs ayında karla mücadele çalışması yapılıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Akseki ilçesinde 2 bin 700 rakımlı Toros Dağları'nda yer yer kar kalınlığı 8- 10 metreyi bulan Göktepe Yaylası grup yollarını ulaşıma açmak çalışma başlattı. 4 kişilik bir ekip, greyder ve iki kepçeyle karları temizleyip, yolları açmaya çalışıyor.

Göçerler için yayla yollarını açtıklarını söyleyen yetkililer, Şu an kar mücadelesi yapıyoruz. Ay sonuna kadar bitiririz. 4 kişilik ekip olarak çalışıyoruz. Bu bölgeye yüzlerce göçer çıkmakta, genellikle Akseki ve Manavgatlı göçerler buraya çıkıyor. Şu an burada kar var ama yaz aylarında burası insandan geçilmez. 7 aydır kapalı olan bir yoldu. Bu bölge yolları ekimde kapanıyor, mayısta açılıyor dedi.

Bölgede karlı yolları açmak için sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan greyder operatörü İlhan Yılmaz, Yaylacılara yol açmak için buradayız. Bu yıl geçen yıla oranla çok fazla kar var. İleride 8-10 metre yükseklikte kar olan yerler var. Bu 45 kilometrelik bir yol. Ara yolları da var. Seydişehir, Hadim, Bozkır, Gündoğmuş ve Alanya'ya çıkan yayla yolları da var diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü Haberler
5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum Haberler
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum
41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı Haberler
41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı
Okullar 1 Haziran'da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek Haberler
Okullar 1 Haziran'da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir Haberler
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir
Koronavirüs salgını nasıl bitecek? Enfeksiyon uzmanı iki yolu işaret etti
Koronavirüs salgını nasıl bitecek? Enfeksiyon uzmanı iki yolu işaret etti
Bilim insanları, koronavirüsün bulaşabileceği bir yolu daha ortaya çıkardı
Bilim insanları, koronavirüsün bulaşabileceği bir yolu daha ortaya çıkardı
48 yaşındaki kuşçu, kaçan güvercinini yakalamak isterken damdan düşerek öldü
48 yaşındaki kuşçu, kaçan güvercinini yakalamak isterken damdan düşerek öldü
Florida sahillerinin koronavirüse rağmen açılması Azrail kostümüyle protesto edildi
Florida sahillerinin koronavirüse rağmen açılması Azrail kostümüyle protesto edildi
Gelecek Partisi Çanakkale Kurucu İl Başkanı kumar baskınında yakalandı
Gelecek Partisi Çanakkale Kurucu İl Başkanı kumar baskınında yakalandı
Tekirdağ'da 70 kişilik bando takımı sahur için sokaklara indi
Tekirdağ'da 70 kişilik bando takımı sahur için sokaklara indi
Beşiktaş, eski kalecisi Fabri'yi gündemine aldı
Beşiktaş, eski kalecisi Fabri'yi gündemine aldı
Kaza yapan alkollü sürücü: Sokağa çıkmak yasak mıydı? Allah Allah, haberim yoktu
Kaza yapan alkollü sürücü: Sokağa çıkmak yasak mıydı? Allah Allah, haberim yoktu
Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya yıllık 1 milyon euro teklif etti
Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya yıllık 1 milyon euro teklif etti
Kumar baskınında basılan Gelecek Partisi Kurucu İl Başkanı: Çay içtim, kumar oynamadım
Kumar baskınında basılan Gelecek Partisi Kurucu İl Başkanı: Çay içtim, kumar oynamadım
Lahmacun yaptırmaya çıkan genç sürücü, 4 bin 93 lira ceza yedi
Lahmacun yaptırmaya çıkan genç sürücü, 4 bin 93 lira ceza yedi
Ümit Özat: Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ı yenelim de şampiyon olmasak da olur düşüncesini bırakması lazım
Ümit Özat: Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ı yenelim de şampiyon olmasak da olur düşüncesini bırakması lazım
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Türkiye'de 36 bin hayalet taşıyıcı olabilir
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Türkiye'de 36 bin hayalet taşıyıcı olabilir
İki kez polis uygulama noktasından kaçan sürücüye 10 bin lira ceza kesildi
İki kez polis uygulama noktasından kaçan sürücüye 10 bin lira ceza kesildi
Bariyerleri aşan araç yan yola uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Bariyerleri aşan araç yan yola uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Ardahan'a yağan dolu, kenti bembeyaz yaptı
Ardahan'a yağan dolu, kenti bembeyaz yaptı
Meteoroloji 5 il için turuncu uyarı yayınladı: Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji 5 il için turuncu uyarı yayınladı: Kuvvetli yağış geliyor
Rus ordusu Suriye'de ilk kez ABD askerlerinin yolunu kesti
Rus ordusu Suriye'de ilk kez ABD askerlerinin yolunu kesti
İngiltere Başbakanı ve nişanlısı oğullarına Johnson'ın hayatını kurtaran doktorların ismini verdi
İngiltere Başbakanı ve nişanlısı oğullarına Johnson'ın hayatını kurtaran doktorların ismini verdi
Hatay'da silahlı kavgaya karışanlara sokağa çıkma yasağını ihlalden 47 bin TL ceza kesildi
Hatay'da silahlı kavgaya karışanlara sokağa çıkma yasağını ihlalden 47 bin TL ceza kesildi
ABD'nin terör örgütüne sağlık malzemesi yardımı canlı yayında Kurtulmuş'a soruldu
ABD'nin terör örgütüne sağlık malzemesi yardımı canlı yayında Kurtulmuş'a soruldu
Fenerbahçe, Gölcüksporlu İsmail Yüksek'e imzayı attırdı
Fenerbahçe, Gölcüksporlu İsmail Yüksek'e imzayı attırdı
Süper Lig'in en genç golcüsü Emre Demir, Medipol Başakşehir ile anlaşmak üzere
Süper Lig'in en genç golcüsü Emre Demir, Medipol Başakşehir ile anlaşmak üzere
Mesut Özil'den Kızılay'a 713 bin TL'lik anlamlı bağış
Mesut Özil'den Kızılay'a 713 bin TL'lik anlamlı bağış
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ömer Çelik Donald Trump Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Hande Erçel Nur Yerlitaş Burak Özçivit
Spor Falcao Ali Koç Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Su Kaza Kadın Instagram
Şu an buradasınız: Antalya'da 8-10 metrelik karla kaplı yayla yolu açılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.5.2020 13:50:40. #1.15#
title