Antalya'da 79 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
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Antalya'da 79 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

Antalya'da 79 yaşındaki bir kişi, evinde ölü bulundu.

28.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 28.12.2019 16:38
Antalya'da 79 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

'da 79 yaşındaki bir kişi, evinde ölü bulundu.

ilçesi 'nde yaşayan Güngör Abdullah Dağıstanlı'dan alamayan yakınları eve geldi.

Kapıyı açan olmayınca yakınları, durumu polise bildirdi. Site görevlisiyle eve giren polis ekipleri, Dağıstanlı'yı banyoda hareketsiz şekilde gördü.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Dağıstanlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Dağıstanlı'nın cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.

Dağıstanlı'nın sunucu ve gazeteci Müge Dağıstanlı'nın babası olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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