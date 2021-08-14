Antalya'da 72 litre sahte içki ele geçirildi
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Antalya'da 72 litre sahte içki ele geçirildi

Antalya'da 72 litre sahte içki ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otele ait depoda 72 litre sahte içki ele geçirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otele ait depoda 72 litre sahte içki ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekibi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Türkler Mahallesi'ndeki bir otelin deposunda arama yaptı.

Aramada, 72 litre sahte içki ele geçirildi.

İdari para cezası uygulandı, otelin satın alma müdürü T.Y, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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