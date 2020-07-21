Antalya'da 72 gündür kayıp Kazakistan uyruklu genç kız dağlık alanda havadan ve karadan aranıyor
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Antalya'da 72 gündür kayıp Kazakistan uyruklu genç kız dağlık alanda havadan ve karadan aranıyor

Antalya'da 72 gündür kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki Kazakistan uyruklu Arailym Orynbayeva için son görüldüğü alanda havadan ve karadan arama çalışması tekrar başlatıldı.

Antalya'da 72 gündür kayıp Kazakistan uyruklu genç kız dağlık alanda havadan ve karadan aranıyor
21.07.2020 11:39 | Son Güncelleme: 21.07.2020 12:03

Antalya'da 72 gündür kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki Kazakistan uyruklu Arailym Orynbayeva için son görüldüğü alanda havadan ve karadan arama çalışması tekrar başlatıldı. Aramaya AFAD, UMKE, AKUT ve Antalya Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler katıldı.

Bir süredir Konyaaltı ilçesinde yaşayan Kazakistan uyruklu Arailym Orynbayeva (21), 9 Mayıs Cumartesi günü kimlik ve pasaportunu yanına almadan, annesi Saltanat Orynbayeva (41) ile birlikte yaşadığı evinden ayrıldı. Hemen bir gün sonrasında cep telefonu kapanan Arailym'in annesi, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polis, genç kızı bulmak için çevre güvenlik kameralarını inceleyerek arama çalışması başlattı.

Son görüntüleri güvenlik kamerasına yansımıştı

Arailym Orynbayeva'nın evden çıktıktan sonraki anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde genç kızın evden çıkışı ve ardından caddede sakin bir şekilde yürüdüğü gözleniyor. Maske taktığı görülen genç kızın yanında ise sadece sırt çantası bulunuyor.

Son görüldüğü alan havadan ve karadan taranıyor

Daha önce evine yakın kısımdaki dağlık alanda aranan genç kız için bugün de arama çalışması başlatıldı. Son olarak görgü tanıklarının Hurma Çayır Mezarlığı bölgesinden dağlık alana çıktığı beyanı üzerine bu sabah bölgeye AKUT, AFAD, UMKE ve polis ekipleri geldi. Ekipler 3 gruba ayrılarak mezarlık yolundan dağa çıkan patika ve ormanlık alan içerisinde arama çalışmalarına başladı. Çalışmalarda Antalya Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler ise bölgeyi drone ile havadan ve Melo isimli kadavra arama köpeğiyle de karadan taradı.

Yaklaşık 2,5 saatlik arama çalışması sonucu genç kıza ait herhangi bir ize rastlanmadı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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