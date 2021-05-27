Antalya'da 71 şişe kaçak içki ele geçirildi
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Antalya'da 71 şişe kaçak içki ele geçirildi

Antalya'da 71 şişe kaçak içki ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Antalya'nın Aksu ilçesinde 71 şişe kaçak içki ele geçirildi, 5 kişi yakalandı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde 71 şişe kaçak içki ele geçirildi, 5 kişi yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığınca, Topallı Mahallesi'ndeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir araçta arama yapıldı.

Otomobilde çeşitli markalarda sahte bandrollü 71 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.E, M.D, Ö.F.G, F.C.Ç. ve O.D. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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