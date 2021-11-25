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Antalya'da 702 polisin katılımıyla 'Huzur Akdeniz Uygulaması'

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Antalya'da 702 polisin katılımıyla 'Huzur Akdeniz Uygulaması'

Antalya Emniyeti, 702 personel 205 ekibin katılımı ile il genelinde 'Huzur Akdeniz Uygulaması' gerçekleştirdi.

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - Antalya Emniyeti, 702 personel 205 ekibin katılımı ile il genelinde 'Huzur Akdeniz Uygulaması' gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında, kontrol edilen yerlerde 3 bin 686 kişi sorgulanırken arandığı tespit edilen 4 şahıs yakalandı. 1 işletmeye korona virüs önlemleri kapsamında cezai işlem uygulandı. Ayrıca, 23 araca 8 bin 3 TL ceza kesildi.

Antalya il genelinde genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi, şahsa ve mala karşı işlenen suçların faillerinin yakalanması, taşınması ve bulundurulması yasak olan her türlü maddenin ele geçirilmesi, vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamaları amacıyla; Sahil alanları, park-bahçeler, metruk binalar, meydanlar, okul çevreleri gibi vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlar, önemli ana arterler ile umuma açık işletmelere yönelik olarak 24 Kasım Çarşamba günü 702 personel, 205 ekibin katılımı ile 'Huzur Akdeniz Uygulaması' gerçekleştirildi.

Ekipler, 22 park ve meydan, 146 umuma açık yer ve 391 aracı kontrol ederek 3 bin 686 kişiyi sorguladı. Sorgulamalarda, arandığı tespit edilen 4 kişi yakalandı. Öte yandan, 1 İşletmeye Korona virüs tedbirleri kapsamında işlem yapıldı. 23 araca 8 bin 3 TL cezai işlem uygulandı. - ANTALYA

Antalya'da 702 polisin katılımıyla 'Huzur Akdeniz Uygulaması'

Antalya'da 702 polisin katılımıyla 'Huzur Akdeniz Uygulaması'

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