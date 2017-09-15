Antalya'da 7 Yaşındaki Çocuk Denizde Boğuldu

Manavgat'ta denize giren 7 yaşındaki çocuk boğuldu.



Edinilen bilgiye göre, Mehmet-Suade Gür çifti, 7 yaşındaki çocukları Selim Gür ile tatil için Konya'dan Manavgat'a geldi. Ailesiyle birlikte Side büyük plajda denize giren Selim Gür, bir süre sonra çırpınmaya başladı.



Ailesi ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kıyıya çıkartılan Gür, olay yerine çağrılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuk, hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.