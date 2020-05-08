Antalya'da 7 motosikletin çalınmasıyla ilgili 3 kişi yakalandı
08.05.2020 11:26 | Son Güncelleme: 08.05.2020 11:26
Antalya'nın Alanya ilçesinde, 7 motosiklet hırsızlığına karıştıkları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde, 7 motosiklet hırsızlığına karıştıkları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, farklı zamanlarda 7 motosikletin çalınması üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kamera görüntülerinden eşkalleri belirlenen K.Ş, A.F. ve Y.C, ilçede gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramada çalıntı 7 motosiklet ele geçirildi.
Kaynak: AA