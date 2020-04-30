Antalya'da 7 metrelik karla mücadele çalışmaları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Antalya'da 7 metrelik karla mücadele çalışmaları

Antalya'da 7 metrelik karla mücadele çalışmaları
30.04.2020 18:35 | Son Güncelleme: 30.04.2020 18:35

Antalya'da Gündoğmuş ilçesinin 2 bin 500 metre rakımlı Söbüçimen Yaylası'nda yer yer 7-8 metreyi bulan karla kaplı yolları yaz aylarında yaylalara göçen hayvancıların ulaşımına açmak için çalışma yapılıyor.

Antalya'da Gündoğmuş ilçesinin 2 bin 500 metre rakımlı Söbüçimen Yaylası'nda yer yer 7-8 metreyi bulan karla kaplı yolları yaz aylarında yaylalara göçen hayvancıların ulaşımına açmak için çalışma yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gündoğmuş İlçesinin Söbüçimen Yaylası grup yollarında karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlkbahar mevsimiyle birlikte Antalya'da yaylalarda karla mücadele hız kazandı. Toros Dağları'nın eteklerinde 7-8 metreyi bulan karlı yolları açmak için Büyükşehir Belediyesi'nin 25 kişilik ekibi ve iş makineleri kesintisiz çalışıyor. Özellikle hayvancılıkla uğraşan vatandaşların yazın mera olarak kullandığı 26 yaylayı birleştiren grup yollu Yörüklerin göç zamanına yetiştirilecek.

7 ay karla kaplı

Antalya'nın 19 ilçesinde yaklaşık 3 bin kilometreyi bulan yayla yollarını Yörüklerin göç mevsimine kadar yetiştirmek için ekipler kurdukları şantiyelerde yatılı olarak kalarak çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, son olarak Gündoğmuş'un Söbüçimen yaylası güzergahında 26 yaylayı birleştiren grup yolunda çalışma gerçekleştiriyor. Ekim ayından Mayıs ayına kadar yaklaşık 7 ay karla kaplı olan 30 kilometrelik yolda çalışmalarını sürdüren Kırsal Hizmet ekipleri, yolun 15 kilometrelik kısmını ulaşıma açtı.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyen, Alanya Çakallar Mahalle Muhtarı Memiş Şahin yapılan çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bizim yaylalarımız burası. Toroslara çıkıyoruz. Bizim mahallemiz yörük köyü ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Bir an önce yaylaya çıkmak istiyoruz. Muhittin Başkanımın öncülüğünde yollarımız açılıyor. Başkanımızdan Allah razı olsun. Biz de bizim için çalışan arkadaşlarımızı burada ziyarete geldik" dedi.

"Bir an önce açılsın"

Çobanlık yaptığını ifade eden Manavgat Karakaya Mahalle Sakini Mehmet Ali Göktaş ise, "300-400 koyunum ve kuzum var. Buraya yaylaya çıkıyorum. Mayıs içinde geliyorum. Eylül gibi dönüyorum. Burada peynir yapıyoruz, yoğurt yapıyoruz, hayvanlarımızı otlatıyoruz. Bizim işimiz bu. Büyükşehir Belediyesi'nden ve Başkanımız Muhittin Böcek'ten Allah razı olsun. Bir an evvel yaylalarımıza göçebilmemiz için mücadele ederek yolları açıyorlar" diye konuştu.

I6 yaşından beri çobanlık yaptığını söyleyen Osman Tuncer de kendileri için özveriyle mücadele eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve Başkan Böcek'e teşekkür etti. Avsallar yaylasında hayvancılık yaptığını belirten Tuncer "Eğer Başkan Muhittin Böcek yaylamızı ziyaret eder, bir ayranımızı içirse çok mutlu olurum" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı Haberler
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı Haberler
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı Haberler
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı Haberler
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti Haberler
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı Haberler
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı
Son Dakika: Türkiye'de 30 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 93 artarak 3 bin 174'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 30 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 93 artarak 3 bin 174'e yükseldi
Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı
Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı
İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti
İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti
Fransa Futbol Federasyonu, PSG'yi şampiyon ilan etti
Fransa Futbol Federasyonu, PSG'yi şampiyon ilan etti
Ümraniye'de pazar alışverişinden dönen kadın, otomobilin altında kaldı
Ümraniye'de pazar alışverişinden dönen kadın, otomobilin altında kaldı
Fenerbahçe'de Alper Potuk, Samandıra'ya çağrıldı ve affedildi
Fenerbahçe'de Alper Potuk, Samandıra'ya çağrıldı ve affedildi
Koronavirüs sayesinde hayvanlar daha sessiz bir dünyanın keyfini çıkarıyor
Koronavirüs sayesinde hayvanlar daha sessiz bir dünyanın keyfini çıkarıyor
MHP, sosyal medya için kanun teklifi verdi! Sahte hesapların önüne kimlik numarası ile geçilecek
MHP, sosyal medya için kanun teklifi verdi! Sahte hesapların önüne kimlik numarası ile geçilecek
Eşini tornavidayla yaralayıp ölümle tehdit eden zanlı, parkta uyurken yakalandı
Eşini tornavidayla yaralayıp ölümle tehdit eden zanlı, parkta uyurken yakalandı
Gram altın 383,7 liradan işlem görüyor
Gram altın 383,7 liradan işlem görüyor
Koronavirüs sürecinde normalleşme takviminde neler yer alıyor? İşte tüm aşamalar
Koronavirüs sürecinde normalleşme takviminde neler yer alıyor? İşte tüm aşamalar
Avrupa koronavirüsle boğuşurken Alman televizyonundan vatandaşlara yaz tatili önerisi: Türkiye'ye gidin
Avrupa koronavirüsle boğuşurken Alman televizyonundan vatandaşlara yaz tatili önerisi: Türkiye'ye gidin
Meşhur Araban sarımsağının hasadı bereketli başladı
Meşhur Araban sarımsağının hasadı bereketli başladı
Mansur Yavaş'ın seçim vaadi olan ve sadece Ankaralıların ürünlerinin satıldığı Başkent Market'in ilki açıldı
Mansur Yavaş'ın seçim vaadi olan ve sadece Ankaralıların ürünlerinin satıldığı Başkent Market'in ilki açıldı
Son Dakika: Benzine 16 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 16 kuruş zam geldi
Amerikan Futbolu oyuncusu Laurent Duvernay-Tardiff, tatilini yarıda kesip koronavirüsle mücadele için doktorluğa başladı
Amerikan Futbolu oyuncusu Laurent Duvernay-Tardiff, tatilini yarıda kesip koronavirüsle mücadele için doktorluğa...
Futbol kariyerini noktalaması beklenen Galatasaraylı Selçuk İnan: Bırakmaya henüz hazır değilim
Futbol kariyerini noktalaması beklenen Galatasaraylı Selçuk İnan: Bırakmaya henüz hazır değilim
Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü'ne Türkiye'nin koronavirüs mücadelesini anlattı: Dayanışma en önemli silahımızdır
Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü'ne Türkiye'nin koronavirüs mücadelesini anlattı: Dayanışma en önemli...
HDP'lilerin güldüğü evlat nöbetindeki aileler, sinir krizi geçirdi
HDP'lilerin güldüğü evlat nöbetindeki aileler, sinir krizi geçirdi
Kumar baskınında polisten kaçan çift, duşakabinde yakalandı
Kumar baskınında polisten kaçan çift, duşakabinde yakalandı
Ronaldo, Dybala'nın koronavirüs testinin yine pozitif çıkmasının ardından İtalya'ya dönmeyi erteledi
Ronaldo, Dybala'nın koronavirüs testinin yine pozitif çıkmasının ardından İtalya'ya dönmeyi erteledi
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısının seri üretimi için dev şirketle anlaştı
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısının seri üretimi için dev şirketle anlaştı
İngiltere'de koronavirüs sebebiyle kanser alarmı: 18 bin kişi ölebilir
İngiltere'de koronavirüs sebebiyle kanser alarmı: 18 bin kişi ölebilir
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Meral Akşener Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ebru Gündeş Haluk Levent Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Türk Kadın Futbolcu
Şu an buradasınız: Antalya'da 7 metrelik karla mücadele çalışmaları - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.4.2020 20:00:55. #1.15#
title