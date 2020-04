Antalya'da 7 metre karla kaplı yollar açılıyor

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gündoğmuş ilçesinin Söbüçimen yayla grup yollarında karla mücadele çalışmasını sürdürüyor. Toros Dağları'nın eteklerinde yer yer 7 metreyi bulan karlı yolları açmak için 25 kişilik ekip görev yapıyor.

Doğası, sahilleri, yaz- kış denize girilen turizmin başkenti Antalya'da, nisan sonunda karla mücadele çalışması yapılıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gündoğmuş ilçesinde 2 bin 500 rakımlı Toros Dağları'nda yer yer kar kalınlığı 7 metreyi bulan Söbüçimen yayla grup yollarını ulaşıma açmak çaba harcıyor.

3 BİN KİLOMETRE YAYLA YOLUBüyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Sorumlusu İsa Akdemir, 2 bin 500 rakımlı Toroslar'da ekim ayında yağan karın yolları kapadığını söyledi. Bölgede 3 bin kilometre yayla yolu olduğunu aktaran Akdemir, şöyle konuştu: "Yörükler için yayla yollarını açıyoruz. Şu an kar mücadelesi yapıyoruz. 15 veya 20 güne kadar bitiririz. 25 kişilik ekip olarak çalışıyoruz. Bu bölgede 26 yayla var. Manavgat, Alanya, Gündoğmuş'taki aşiretler buraya çıkıyor. Şu an burada kar var ama yaz aylarında burası insandan geçilmez. 7 aydır kapalı olan bir yoldu. Bu bölge yolları ekimde kapanıyor, mayısta açılıyor."'ANTALYA'DA BÖYLE YERLER Mİ VAR'Yol çalışması yapan bir iş makinesinin kara saplandığını aktaran Akdemir, "Kar yüksekliği fazla olduğu için kepçe çakıldı. Arkadaşlar gerekeni yapıyor. 4- 5 metrelik kar yüksekliği var. Normal zamanda Antalya'da herkes denize girerken, 2 bin 500 metrede ise kar mücadelesi yapılıyor. 'Antalya'da böyle yerler mi var' diye soruyorlar, Antalya farklı bir ilimiz" dedi.MÜCADELE ERKEN SAATLERDE BAŞLIYORBölgede karlı yolları açmak için sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan kepçe operatörü Murat Abatay, "Yaylacılara yol açmak için buradayız. Aracımız kara saplandı. 4 ile 7 metre kar var. İlerde 10 metre yükseklikte kar var. Bu 30 kilometrelik bir yol. Ara yolları da var. Hadime, Bozkır ve Akseki'ye çıkan yayla yolları da var. 07.30 ile 18.00 saatleri arasında çalışıyoruz" diye konuştu.3 BİN HAYVAN BÖLGEDE OTLUYORAlanya Çakallar Mahalle Muhtarı Memiş Şahin, yayla yollarının açılmasının önemli olduğunu, hayvanlarının bir an önce yaylaya çıkması gerektiğini söyledi. Koronavirüs salgını nedeniyle Antalya Valiliği'nin 20 Mayıs'a kadar hayvan otlatılmasına kısıtlama getirdiğini hatırlatan Muhtar Memiş, kısıtlamanın bu tarihten önce kaldırılmasını istediklerini belirtti. Memiş, "Hayvanlar şu an aç durumda. Bu yayla yolları kasım ayından beri kapalı. 4 metre kar var. Yolların bir an önce açılmasını istiyoruz" dedi. Muhtar Memiş, 26 mahallede toplam 3 bin civarında hayvanın bu bölgede otlatıldığını kaydetti.'KİRAPET DEĞİL SÖBÜÇİMEN'

Antalya Valisi Münir Karaloğlu dün sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, ekiplerin karla mücadelesini, "Burası Van Bahçesaray Kirapet geçidi değil. Antalya Gündoğmuş Söbüçimen grup yayla yolu" sözleriyle duyurmuştu.

