Antalya'da 7 gündür kayıp gencin annesi gözyaşları içinde yardım istedi

Antalya'da 7 gündür kayıp olarak aranan ve şu ana kadar en son görüldüğü bölgede ayakkabısı, şapkası, çantası, cep telefonu ve kulaklığı bulunan 33 yaşındaki üniversite öğrencisinin annesi gözyaşları içerisinde yardım istedi.

Antalya'da 7 gündür kayıp olarak aranan ve şu ana kadar en son görüldüğü bölgede ayakkabısı, şapkası, çantası, cep telefonu ve kulaklığı bulunan 33 yaşındaki üniversite öğrencisinin annesi gözyaşları içerisinde yardım istedi. Artık herkesten şüphelendiğini söyleyen acılı anne "Gören varsa lütfen bize bildirsin. Nerede olursa olsun en ufak bir bilgiye muhtacız" dedi.

Antalya'da geçtiğimiz hafta Perşembe günü son olarak DüdenPark'ta görülen ve bir daha kendisinden haber alınamayan 33 yaşındaki Ramazan Özkan'ı arama çalışmaları dün denizde dalış yapan vatandaşın Özkan'a ait cep telefonunu bulması ile genişletildi. Bölgedeki güvenlik kameralarının sadece Özkan ve son görüldüğü arkadaşının parka girişlerini gösterdiğini ama Özkan'ın çıkışının gözükmediğini söyleyen annesi Sabihan Özkan gözyaşları içerisinde yardım talebinde bulundu.

"GEÇEN HAFTA PERŞEMBE GÜNÜNDEN BERİ HABER ALAMIYORUZ"

Ramazan Özkan'ın annesi Sabihan Özkan, "Cuma günü sırt çantası bulundu Ramazan'ın dün bulunan telefonunu da bize teslim ettiler. Çantası yeniydi. Hırpalanmış halde bulundu. Fermuarları kopuk. Bunun bu hale gelişi nasıl oldu ben anlamadım. Çok üzgünüm. Kendimi nasıl anlatacağımı, ifade edeceğimi bilmiyorum artık. Bir umut yavrumu bekliyorum. Bir yerden çıkacak oğlum inanıyorum. Öyle inanmak istiyorum. Geçen hafta Perşembe gününden beri haber alamıyoruz. Bildiğimiz bir husumetlisi yoktu. Benim oğlum sokak hayvanlarıyla ilgilenirdi. Bahçeyle ilgilenirdi. Evin bahçesi hep onun emeği. Son zamanlarda bir sürü çizim malzemesi almıştı. Pet Shop dükkanı olan bir arkadaşı vardı. Oraya köpekler için kıyafet çizip, giydirip iş yapma fikirleri vardı. Çok umutluydu, sevinçliydi. Enerjisi düşük değildi" diye konuştu.

"ÖNÜME GELEN HERKESTEN ARTIK ŞÜPHELENİYORUM"

Artık herkesten şüphelendiğini söyleyen Sabihan Özkan, "İnsan çelişkili şeyler duyunca şüphelenmemek elde değil. İki kelime söylendiği zaman muhakkak şüphelenmek için bir sebep buluyorsun. Önüme gelen herkesten artık şüpheleniyorum. Bir yerden çocuğum çıksın. Sağlıklı çıksın başka hiçbir şey istemiyorum" şeklinde konuştu.

"CUMA GÜNÜ ÇANTA VE CÜZDANI DÜNDE TELEFONUNU BULDULAR"

Dün denizden telefonunun çıktığını söyleyen Sabihan Özkan, "Cuma günü çanta ve cüzdanı dünde telefonunu buldular. Zıpkınla dalış yapan biri buluyor telefonunu. En büyük sıkıntımız güvenlik kamerası görüntüleri. Ramazan ile son görülen arkadaşının parka girerken görüntüleri var. Kamera onları 2 defa göstermiş. Ondan sonrası yok. Girişleri var çıkışları yok. Kameralar arızalanmış söylendiğine göre. Kamere görüntüleri ortaya çıksa Ramazan'ıma ne olduğunu öğreneceğiz" ifadelerini kullandı.

"NEFESİ İÇİN DUA EDİYORUM ALLAH'A"

Son olarak Ramazan Özkan'ı gören duyan birileri varsa yardımcı olmalarını isteyen anne Sabihan Özkan, "Ramazan'ı duyan, gören, bilen biri varsa lütfen bize haber verin. Ben bütün kalbimle oğlumun yaşıyor olmasını diliyorum. Bir yerden çıksın artık böyle, sadece nefesi olsun. Nefesi için dua ediyorum Allah'a. İnşallah en yakın zamanda hayırlı bir haber alırız. Perişanım, beynim durdu. İnşallah oğlum bir yerden çıkacak. Gönlüm hep çıkacağına inanıyor. Herkes hata yapar. Benim çocuğum bir yerdeyse, çıksın meydana. Sağlıklı olsun. Onun dışında da bir isteğim yok. Toprağın üzerinde ise Allah'ım büyük. Başkada bir şey diyemiyorum. Gören varsa lütfen bize bildirsin. Nerede olursa olsun en ufak bir bilgiye muhtacız" açıklamalarında bulundu.

(Elifnaz Altürk - Ahmet Serdar Eser/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı