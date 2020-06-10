Antalya'da 69 sürücüye ceza havadan geldi Antalya'da 69 sürücüye ceza havadan geldi Antalya trafiği havadan denetlendi Antalya'da helikopter ve drone ile yapılan denetimlerde 69 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Antalya'da 69 sürücüye ceza havadan geldi Antalya trafiği havadan denetlendi ANTALYA - Antalya'da helikopter ve drone ile yapılan denetimlerde 69 sürücüye idari para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, trafik ihlallerinin önlenmesine yönelik Antalya Karayolları üzerinde 2-8 Haziran tarihleri arasında çeşitli saatlerde havadan helikopter ve drone ile denetim yapıldı. Denetimlerde 69 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı. Kaynak: İHA