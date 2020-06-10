Antalya'da 69 sürücüye ceza havadan geldi
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Antalya'da 69 sürücüye ceza havadan geldi

Antalya'da 69 sürücüye ceza havadan geldi Antalya trafiği havadan denetlendi Antalya'da helikopter ve drone ile yapılan denetimlerde 69 sürücüye idari para cezası uygulandı.

10.06.2020 17:17 | Son Güncelleme: 10.06.2020 18:13

Antalya'da 69 sürücüye ceza havadan geldi

Antalya trafiği havadan denetlendi

ANTALYA - Antalya'da helikopter ve drone ile yapılan denetimlerde 69 sürücüye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, trafik ihlallerinin önlenmesine yönelik Antalya Karayolları üzerinde 2-8 Haziran tarihleri arasında çeşitli saatlerde havadan helikopter ve drone ile denetim yapıldı. Denetimlerde 69 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı.

Antalya'da 69 sürücüye ceza havadan geldi

Kaynak: İHA

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