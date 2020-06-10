Antalya'da 69 sürücüye ceza havadan geldi
Antalya'da 69 sürücüye ceza havadan geldi Antalya trafiği havadan denetlendi Antalya'da helikopter ve drone ile yapılan denetimlerde 69 sürücüye idari para cezası uygulandı.
10.06.2020 17:17 | Son Güncelleme: 10.06.2020 18:13
Antalya'da 69 sürücüye ceza havadan geldi
Antalya trafiği havadan denetlendi
ANTALYA - Antalya'da helikopter ve drone ile yapılan denetimlerde 69 sürücüye idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, trafik ihlallerinin önlenmesine yönelik Antalya Karayolları üzerinde 2-8 Haziran tarihleri arasında çeşitli saatlerde havadan helikopter ve drone ile denetim yapıldı. Denetimlerde 69 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı.
Kaynak: İHA