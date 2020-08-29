Antalya'da 66 kilogram esrar ele geçirildi Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 66 kilogram esrar ile 655 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 66 kilogram esrar ile 655 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında keşif ve gözetleme sonucunda Güzelbağ Mahallesi Güy Deresi mevkisindeki ormanlık alanda yasa dışı kenevir ekimi yapıldığını tespit etti.

Bölgeye düzenlenen operasyonda, kenevir bitkilerini yetiştiren B.A. ve H.A, suçüstü yakalandı. Alanda ve şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 66 kilogram esrar, 655 kök kenevir bitkisi, ruhsatsız av tüfeği, 10 fişek, 315 avro ve 240 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA