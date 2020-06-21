Antalya'da 654 kaçak yapı yıkıldı
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Antalya'da 654 kaçak yapı yıkıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Antalya'da 654 kaçak yapının yıkıldığı, tespit edilen 1127 kaçak yapının da ileriki günlerde yıkılacağı bildirildi.

Antalya'da 654 kaçak yapı yıkıldı
21.06.2020 12:17 | Son Güncelleme: 21.06.2020 12:48

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Antalya'da 654 kaçak yapının yıkıldığı, tespit edilen 1127 kaçak yapının da ileriki günlerde yıkılacağı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kaçak yapılara yönelik başlattığı seferberlik kapsamında, turizm kenti Antalya'da rakamlar her geçen gün artıyor.

Çevre ve Şehircilik Antalya İl Müdürlüğünce il genelinde 654 kaçak yapı yıkıldı. Yıkımların yüzde 70'i 4 ilçede gerçekleşti. En fazla kaçak yapı yıkımının yapıldığı ilçeler arasında Kepez 148 ile ilk sırada yer aldı. Kepez'i, 126 kaçak yapı ile Kemer, 93 yapı ile Muratpaşa ve 91 yapı ile de Manavgat ilçeleri takip etti.

Ayrıca, Korkuteli'nde 50, Konyaaltı ile Döşemealtı'nda 32'şer, Elmalı'da 23, Alanya'da 20, Kumluca'da 18, Kaş'ta 11, Demre ve Serik'te 4'er, Akseki'de de 2 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.

ÖÇK ve sit alanlarında 413 kaçak tespit edildi

Öte yandan Özel Çevre Koruma Alanları (ÖÇK ) ve doğal sit alanlarına yönelik de çalışma yapan bakanlık, buralarda kaçak yapı tespitlerini sürdürdü.

İmar denetçilerinin arttırıldığı Antalya'da, ekipler tarafından 413 kaçak yapı tespit edildi. Kaçakların büyük bölümü ise Kaş'ta yer aldı. İlçedeki kaçak yapı sayısı 266 olarak belirlendi.

Bakanlık tarafından ÖÇK ve doğal sitlerde, Kemer'de 49, Demre'de 40, Muratpaşa'da 17, Manavgat'ta 15, Serik'te 9, Alanya'da 8, Gazipaşa'da 3, Konyaaltı, Kumluca ve Döşemealtı'nda 2'şer olmak üzere toplam 413 kaçak yapının yıkılması için ilgili belediyelere yazı gönderildi.

714 yapı kayıt belgesi iptal edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ÖÇK ve doğal sit alanları dışında imar barışı başvurularını da incelemeye devam ediyor. Buna göre, yapı kayıt iptallerinde Kaş ilçesi yine ilk sıra da yer aldı. Kaş'ta 272 yapı kayıt belgesi iptal edildi. Kaş'ı, 103 yapı kayıt iptali ile Kepez ilçesi takip etti.

Ayrıca, Muratpaşa'da 61, Alanya'da 55, Konyaaltı'nda 48, Aksu'da 45, Döşemealtı'nda 35, Kemer'de 23, Kumluca'da 21, Manavgat ile Serik'te 17'şer, Gündoğmuş'da 6, Korkuteli'nde 4, Elmalı'da 3, Demre'de 2, Gazipaşa ve Akseki'de birer yapı kayıt belgesinin iptali gerçekleştirildi.

Belediyelere yıkım için yazı gönderildi

Antalya'da, ÖÇK ve doğal sit alanlarında 413, imar barışı kapsamında 714 kaçak yapı kayıt iptali ile toplam 1127 kaçak yapı daha yıkılacak.

Bakanlık, Antalya'da en çok kaçak yapının tespit edildiği Kaş ile diğer ilçelerde, belediyelere, tespit edilen kaçak yapıların ivedilikle yıkılması için yazı gönderdi.

İlgili belediyeler yıkımı gerçekleştirmediği takdirde, büyükşehir belediyesinin yıkımı gerçekleştirmesi gerekiyor. Büyükşehir belediyesinin de yıkmaması durumunda, valilik devreye giriyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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