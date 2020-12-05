65 yaş üstü ile 20 yaş altı toplu ulaşım kartları kullanıma kapatılıyor
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65 yaş üstü ile 20 yaş altı toplu ulaşım kartları kullanıma kapatılıyor

05.12.2020 12:01 | Son Güncelleme: 05.12.2020 14:14
65 yaş üstü ile 20 yaş altı toplu ulaşım kartları kullanıma kapatılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün genelgesi kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı bireylerin toplu ulaşımda Antalya Kartlarını 7 Aralık Pazartesi gününden itibaren kullanıma kapatıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün genelgesi kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı bireylerin toplu ulaşımda Antalya Kartlarını 7 Aralık Pazartesi gününden itibaren kullanıma kapatıyor.

Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının yayılımını en aza indirmek ve etkilerini azaltmak amacıyla alınan tedbirler uygulanıyor. Bu kapsamda Antalya Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün genelgesi kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 01/12/2020 tarihli ve 2020/102 numaralı kararına istinaden 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların şehir içi toplu ulaşım araçlarında Antalya Kartlarını 7 Aralık Pazartesi gününden itibaren kullanıma kapatacak.

Daha önceki genelgelerde belirtilen istisnalar hariç 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar toplu taşıma araçlarını kullanamayacak. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı bireylerin de karar doğrultusunda gerekli önlem ve tedbirlerini almaları ve herhangi bir aksaklığa meydan vermemesi konusunda toplu ulaşım çalışanlarına destek olmaları istendi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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