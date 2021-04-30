Antalya'da 648 gündür grevde olan işçiler, Büyükşehir Belediyesi önüne siyah çelenk bıraktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'da 648 gündür grevde olan işçiler, Büyükşehir Belediyesi önüne siyah çelenk bıraktı

Antalya'da 648 gündür grevde olan işçiler, Büyükşehir Belediyesi önüne siyah çelenk bıraktı
Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Güncel

Antalya Büyükşehir Belediyesinde 648 gündür grev yapan işçiler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla belediyenin hizmet binası önüne siyah çelenk bıraktı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinde 648 gündür grev yapan işçiler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla belediyenin hizmet binası önüne siyah çelenk bıraktı.

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (HAK-İŞ) bağlı Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikasının (HİZMET-İŞ) Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil, yaptığı açıklamada, 1 Mayıs ruhunu en güçlü şekilde yansıtmak için Antalya Büyükşehir Belediyesi önündeki grev alanında bulunduklarını belirtti.

Kandil, 648 gündür belediye önünde sürdürdükleri mücadelenin toplu iş sözleşmesiyle sonuçlanmasını, işçinin üzerindeki kara bulutların kaldırılmasını istediklerini ifade etti.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü bundan sonra güzel kutlamak istediklerini anlatan Kandil, şunları belirtti:

"İşçiye zehir edilen hayatının, çektirilen acıların, sürgünlerle ailelerinden ayrılmaya mahkum bırakılmanın artık son bulmasını istiyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi işçileri olarak tarihte en uzun süren grevin Muhittin Böcek'in belediye başkanlığında gerçekleştirildiğini tüm Türkiye'ye haykırıyoruz. İki yıldır bizlere zehir edilen bu bayramı artık Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının da en güzel şekilde kutlamayı hak ettiklerini düşünüyoruz. O yüzden buradan Muhittin Böcek'e sesleniyoruz. Gel toplu iş sözleşmesini imzalayalım. İşçimizin maaşını hak ettiği noktaya getirelim. Sürmüş olduğun işçileri asıl iş yerlerine geri döndürelim. Üzerimize sardığın bu karanlığı aydınlığa çevirelim."

Kandil, basın açıklamasının ardından grevdeki mesai arkadaşlarıyla belediye binası önüne, üzerinde "648 gündür grevdeyiz. Bayramımız zehir oldu" yazılı siyah çelengi bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

Dirftli evlilik teklifine gelen ceza, gelin arabasını satılığa çıkarttı
Dirftli evlilik teklifine gelen ceza, gelin arabasını satılığa çıkarttı
Doğum günü alışverişine giden anne kazada öldü, oğlu ve 4 yakını yaralandı
Doğum günü alışverişine giden anne kazada öldü, oğlu ve 4 yakını yaralandı
Ailesi serada çalışırken su dolu çukura düşen minik Arif, boğuldu
Ailesi serada çalışırken su dolu çukura düşen minik Arif, boğuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Engin Altay Vedat Bilgin Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Cem Yılmaz Hakan Altun
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Yılmaz Vural Aykut Kocaman Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Antalya'da 648 gündür grevde olan işçiler, Büyükşehir Belediyesi önüne siyah çelenk bıraktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 12:26:30. #1.15#

title