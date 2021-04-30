Antalya'da 648 gündür grevde olan işçiler, Büyükşehir Belediyesi önüne siyah çelenk bıraktı

Antalya Büyükşehir Belediyesinde 648 gündür grev yapan işçiler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla belediyenin hizmet binası önüne siyah çelenk bıraktı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinde 648 gündür grev yapan işçiler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla belediyenin hizmet binası önüne siyah çelenk bıraktı.

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (HAK-İŞ) bağlı Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikasının (HİZMET-İŞ) Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil, yaptığı açıklamada, 1 Mayıs ruhunu en güçlü şekilde yansıtmak için Antalya Büyükşehir Belediyesi önündeki grev alanında bulunduklarını belirtti.

Kandil, 648 gündür belediye önünde sürdürdükleri mücadelenin toplu iş sözleşmesiyle sonuçlanmasını, işçinin üzerindeki kara bulutların kaldırılmasını istediklerini ifade etti.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü bundan sonra güzel kutlamak istediklerini anlatan Kandil, şunları belirtti:

"İşçiye zehir edilen hayatının, çektirilen acıların, sürgünlerle ailelerinden ayrılmaya mahkum bırakılmanın artık son bulmasını istiyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi işçileri olarak tarihte en uzun süren grevin Muhittin Böcek'in belediye başkanlığında gerçekleştirildiğini tüm Türkiye'ye haykırıyoruz. İki yıldır bizlere zehir edilen bu bayramı artık Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının da en güzel şekilde kutlamayı hak ettiklerini düşünüyoruz. O yüzden buradan Muhittin Böcek'e sesleniyoruz. Gel toplu iş sözleşmesini imzalayalım. İşçimizin maaşını hak ettiği noktaya getirelim. Sürmüş olduğun işçileri asıl iş yerlerine geri döndürelim. Üzerimize sardığın bu karanlığı aydınlığa çevirelim."

Kandil, basın açıklamasının ardından grevdeki mesai arkadaşlarıyla belediye binası önüne, üzerinde "648 gündür grevdeyiz. Bayramımız zehir oldu" yazılı siyah çelengi bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden