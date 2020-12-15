Antalya'da 63 yaşındaki kadının çantası kapkaç yöntemiyle çalındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Antalya'da 63 yaşındaki kadının çantası kapkaç yöntemiyle çalındı

15.12.2020 23:41 | Son Güncelleme: 15.12.2020 23:44
Antalya'da 63 yaşındaki kadının çantası kapkaç yöntemiyle çalındı

Antalya'da 63 yaşındaki kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalan motosikletli 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Antalya'da 63 yaşındaki kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalan motosikletli 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'nde yürüyüş yapmak için evinden çıkan 63 yaşındaki İmrane Oral'ın içerisinde telefonunun bulunduğu çantası, motosikletli 2 kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, eşkal doğrultusunda şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

İlgili Haberler

İnegöl'de ekmek almak için fırına giren kişinin evrak çantası çalındı
İnegöl'de ekmek almak için fırına giren kişinin evrak çantası çalındı
Kısıtlama öncesi ekmek almaya gitti, aracındaki, içinde 3 bin lira olan çantası çalındı
Kısıtlama öncesi ekmek almaya gitti, aracındaki, içinde 3 bin lira olan çantası çalındı
Sosyal medya fenomeni Hakan Kakız'ın Nişantaşı'nda çantası böyle çalındı
Sosyal medya fenomeni Hakan Kakız'ın Nişantaşı'nda çantası böyle çalındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Engin Altay Süleyman Soylu Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Hakan Taşıyan Mustafa Üstündağ
Spor Okan Buruk Pierre Webo Fatih Terim Kylian Mbappe Ali Palabıyık
Tüm Haberler S 400 Rusya Ankara Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'da 63 yaşındaki kadının çantası kapkaç yöntemiyle çalındı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 23:46:27. #1.15#
title