Antalya'da 60 yaş üstü bireyler için kinetik beyin egzersizi programı düzenlendi
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Antalya'da 60 yaş üstü bireyler için kinetik beyin egzersizi programı düzenlendi

Antalya'da 60 yaş üstü bireyler için kinetik beyin egzersizi programı düzenlendi
Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci - Haberler | Güncel

Antalya'da 60 yaş üstü bireylere yönelik motor ve bilişsel becerileri destekleyen "Kinetik Beyin Egzersizi" programı gerçekleştirildi.

Antalya'da 60 yaş üstü bireylere yönelik motor ve bilişsel becerileri destekleyen "Kinetik Beyin Egzersizi" programı gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Vedat Çetinkaya tarafından yürütülen proje kapsamında açık havada yaklaşık iki ay süren çalışmalara katılan Üretken Bilge Yaşlılar Derneği (ÜBİYAD) üyesi 23 kişi sertifikalarını aldı.

Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Aktop, AA muhabirine, çalışmanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecindeki kısıtlamalardan etkilenen gruplar üzerine yürütüldüğünü söyledi.

Projenin doktora projesi olarak ortaya çıktığını aktaran Aktop, "Salgından 65 yaş üstü ile 18 yaş altı grup çok etkilendi. Amacımız motor ve fiziksel becerilerde oluşan azalmaları artırmak, sosyal, psikolojik ve bilişsel sorunları çözebilmek ve daha etkin hale getirebilmekti. Bu gruplara yönelik farklı aktiviteleri ortaya koymak istedik. İlk gözlemlerimiz olumlu yönde, bilimsel sonuçları bekliyoruz." diye konuştu.

"Fiziksel ve bilişsel fonksiyonlar üzerine gelişme sağlanıyor"

Proje yürütücüsü Vedat Çetinkaya da kinetik beyin egzersizinin son yıllarda ilgi çekici haline geldiğini kaydetti.

Egzersiz programının ilerleyen yaşlarda önemli kazanımlar sağladığını anlatan Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Kinetik beyin egzersizi beynimizdeki iyi yarım kürenin aynı anda çalışmasını sağlıyor. Buradaki amaç beynin hücreleri arasındaki bağlantı sayısını artırmak. Bu programlarla esnek vücut kontrolleri, el ve göz koordinasyonu, denge, ritim, hafıza, dikkat, konsantrasyon ve odaklanma gibi alanlarda gelişmelerin olduğunu araştırma sonuçlarında görüyoruz. Fiziksel ve bilişsel fonksiyonlar üzerine gelişimlerin olduğunu gördük. Başlangıçta zorlanmalarına rağmen zaman içinde otomatik olarak yaptıklarını gözlemledik."

Çetinkaya, programların mekan gerektirmeden farklı yaş gruplarında, dezavantajlı bireylerde, dikkat, hiperaktivite sorunu yaşayan çocuklarda ve performans sporcularında sıklıkla uygulandığını bildirdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci

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