Antalya'da 60 litre etil alkol ele geçirildi
Antalya'da sahte içki yapımında kullanılan 60 litre etil alkole el konuldu.
Antalya'da sahte içki yapımında kullanılan 60 litre etil alkole el konuldu.
Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sahil Aklar Mahallesi'nde M.Y.'nin evinde kaçak alkol ürettiği ihbarı üzerine çalışma yaptı.
Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararıyla eve düzenlenen operasyonda, kaçak içki yapımında kullanılan 60 litre etil alkol ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş