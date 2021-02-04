Antalya'da 6 metrelik köpekbalığı yakalandı
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Antalya'da 6 metrelik köpekbalığı yakalandı

04.02.2021 19:23 | Son Güncelleme: 04.02.2021 19:27
Antalya'da 6 metrelik köpekbalığı yakalandı

ANTALYA'da balıkçıların ağına dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olan ve kırmızı listede bulunan yaklaşık 6 metre uzunluğunda sapan türü köpekbalığı takıldı.

ANTALYA'da balıkçıların ağına dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olan ve kırmızı listede bulunan yaklaşık 6 metre uzunluğunda sapan türü köpekbalığı takıldı. Yakalanan köpekbalığının zararsız olduğunu söyleyen Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Yakalanan köpekbalığı balık sürüsüne denk geldiği zaman kuyruğunu kamçı şekline getirerek onları sersemletir. Sonrasında ise onlarla beslenir" dedi. 

Antalya açıklarında balıkçıların ağına yaklaşık 6 metre uzunluğunda sapan türü köpek balığı (Alopias Vulpinus) takıldı. Kuyruğu boyunun yarısına denk gelen köpekbalığını gören balıkçılar şaşkına uğradı. Kepçeyle Antalya Balıkçı Barınağı'na taşınan balığın nesli hızla tükenmekte olan bir tür olduğu belirlendi. Öte yandan köpekbalığının Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) listesinde VU (Hassas) kategorisinde yer aldığına öğrenildi.

Yakalanan köpekbalığının zararsız olduğunu ve kuyruğuyla balık türlerine vurarak sersemlettiğini söyleyen AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, sapan köpekbalığının Akdeniz'de ender rastlanan bir tür olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Gökoğlu, şunları söyledi:

"İki tür var, bunlar IUCN listesinde hassas kategoride bulunuyor. Sapan köpekbalıkları Akdeniz'de 300- 500 metre derinliklerde yer alıyor. İlginç bir türdür. Kuyruğu çok uzun ve kuyruğu ile avlanıyor. Balık sürüsünü gördüğü zaman kuyruğunu kamçı şeklinde kullanarak balıkları sersemletiyor ve sonrasında onlarla besleniyor. Sapan köpekbalıkları ayrıca çok fazla yavru veren türler arasında bulunmuyor. Büyük balık türlerinden olduğu içinde her türlü avlanmada yakalanabiliyor. Balıkçılar tarafından çok fazla yakalandığı için de nesli hızla azalan türler arasında yer alıyor. Bu balıklar zararsız ve yakalandıkları anda canlı bir şekilde tekrar denize bırakılmalı."


Antalya'da 6 metrelik köpekbalığı yakalandı
Antalya'da 6 metrelik köpekbalığı yakalandı
Antalya'da 6 metrelik köpekbalığı yakalandı
Antalya'da 6 metrelik köpekbalığı yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN

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