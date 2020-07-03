Antalya'da 6 bin 50 uyuşturucu hapla yakalanan zanlı tutuklandı Antalya'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Antalya'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen D.Ö'yü takibe aldı.

Kundu oteller bölgesinde yakalanan D.Ö'nün üst aramasında 6 bin 50 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA