Antalya'da 54 Ayrı Suçtan Aranan Kişi Yakalandı

Antalya'da 54 ayrı suçtan aranan ve hakkında 95 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Muratpaşa ilçesi Kaleiçi Selçuk Mahallesi'ndeki bir restorana kavga ihbarına giden polis ekipleri, şüphelendikleri bir kişinin kimlik bilgisini sorguladı.

Şüpheli Erdem Çevik'in sorgulamasında dolandırıcılık, hırsızlık, kredi kartı kopyalama gibi 54 ayrı suçtan arandığı ve hakkında 95 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 98 bin lira para cezası bulunduğu belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğinde ifade işlemleri yapılan Çevik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.