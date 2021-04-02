Antalya'da 500 bin kişi Kovid-19 aşısı oldu
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Antalya'da 500 bin kişi Kovid-19 aşısı oldu

Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci - Haberler | Güncel
Antalya'da 500 bin kişi Kovid-19 aşısı oldu

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, kentte 500 bin civarında vatandaşın aşılandığını bildirdi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, kentte 500 bin civarında vatandaşın aşılandığını bildirdi.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Yazıcı, Kovid-19 tedbirlerine dikkati çekmek için dinamik denetim süreci kapsamında Kepez Belediyesi Kültür Mahallesi'ndeki bazı iş yeri ve işletmeleri denetledi.

Kafe ve restoranlardaki oturma düzenleri ile çalışanların temizlik kurallarına uyup uymadıklarını kontrol eden Yazıcı, yeni kısıtlamalar ve ramazan ayı boyunca uygulanacak tedbirler hakkında da esnafı bilgilendirdi.

"Arzumuz en kısa zamanda mavi risk grubuna geçmek"

Türkiye'nin her bölgesinde farkındalık oluşturmak amacıyla denetimler yapıldığını aktaran Yazıcı, şunları kaydetti:

"Antalya olarak kırmızı risk grubunda yer alıyoruz. Arzumuz en kısa zamanda mavi risk grubuna geçmek. Salgın nedeniyle üniversitemizin kapalı olması ve turizmin çok iyi geçmemesi esnafımızı da sıkıntıya soktu. İnşallah bu illetten birlikte verdiğimiz mücadeleyle kurtulacağız. Antalyalı hemşehrilerime güveniyorum. Hep birlikte inanırsak, azmedersek bunu başarabileceğimize inanıyorum."

Antalya'nın turizm kenti olduğuna işaret eden Yazıcı, "Sezon yaklaşıyor, turizm burada lokomotif sektör. Antalya ekonomisinin can damarı. Bu yüzden bulaşma riski olan yerlerde çok dikkatli olmalıyız." uyarısında bulundu.

Esnafın tedbirler konusundaki duyarlılığından memnun olduğunu ifade eden Yazıcı, denetledikleri iş yerlerinde tedbirlere uyulduğunu gözlemlediklerini kaydetti.

Antalya'da 500 bin civarında vatandaş aşılandı

Yazıcı, kentteki aşılama çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

Çalışmaların hızlı bir şekilde sürdüğünü ve her geçen gün aşılanan insan sayısının arttığını bildiren Yazıcı, "Antalya'da 500 bin civarında vatandaşımızı aşıladık. En kısa zamanda mavi risk grubuna geçerek normal hayatımıza dönmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Denetime Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür ile Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Adlıhan Dere de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci

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