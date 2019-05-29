Antalya'da 50 bin tonun üzerinde çilek üretilmesi bekleniyor

Antalya Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, 2018'de 12 bin 159 dekar alanda 45 bin 988 tona çıkan çilek üretiminin hem rekolte hem de fiyat olarak üretici ve satıcıların yüzünü güldürdüğünü belirterek, "Bu yıl çilek üretiminde 50 bin ton üzerinde rekolte bekliyoruz." dedi.

Özen, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarımsal üretimde lider olan Antalya'nın gün geçtikçe var olan potansiyelini daha etkin kullanarak bu alandaki verimini artırdığını söyledi.

Ülkenin sebze meyve ihtiyacını büyük oranda karşılayan Antalya'nın yaptığı ihracatla ekonomiye ciddi bir katkı sağladığını anlatan Özen, "Tarımsal üretimde katma değeri yüksek ürünlere ağırlık verilmesi üreticilerin refahı ve ekonomik kalkınma için yadsınamaz bir unsur. Tarımda katma değeri yüksek birçok ürün bulunmakta ve yaz mevsiminde severek tükettiğimiz ve pazarlarda buram buram kokusuyla herkesi cezbeden çilek bunlardan bir tanesidir." diye konuştu.

Çileğin kentteki birçok insanın en önemli geçim kaynağı olduğunu vurgulan Özen, çilek üretiminde farklı yaş gruplarından kişilerin istihdam edildiğini dile getirdi.

Çilek üretimine ilginin gün geçtikçe arttığını belirten Özen, şunları kaydetti:

"Antalya'da üretilen çilekler lezzet ve kalitesiyle yurt dışı piyasasının da ilgisini çekiyor. Bulgaristan, Rusya, Almanya ile Yunanistan gibi ülkelere ihraç ediliyor. 2004 yılında 6 bin 110 dekar alanda 22 bin 35 ton olan ve 2018'de 12 bin 159 dekar alanda 45 bin 988 tona çıkan çilek üretimi hem rekolte hem de fiyat olarak üretici ve satıcıların yüzünü güldürdü. Bu yıl çilek üretiminde 50 bin ton üzerinde rekolte bekliyoruz."

Kaynak: AA