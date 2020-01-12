Antalya'da 5 yıldızlı otele haciz

12.01.2020 12:44 | Son Güncelleme: 12.01.2020 12:51

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde haciz işlemi gerçekleştirildi. Otel sahibinin böyle bir borcunun olmadığını belirten avukat savcılığa suç duyurusunda bulunurken, yapılan girişimler sonucunda haciz işlemi durduruldu.



Manavgat ilçesi Titreyengöl bölgesinde 5 yıl önce yaşanan icra olayıyla gündeme gelen bir otelde "Bakırköy 5'nci İcra Dairesi'nden talimat var" denilerek haciz işlemi gerçekleştirildi. Jandarma tarafından alınan güvenlik önlemleri eşliğinde otelin çatısında bulunan gün ısılarının bir bölümü sökülerek yeddiemine teslim edildi. Otel sahibi Çetin Bayraktar ve avukatı Ertekin Kök'ün itirazlarına rağmen otelin çatısına çıkan görevliler, otelin güneş panellerini söktü. Otel sahibinin böyle bir borcunun olmadığını belirten Avukat Ertekin Kök, savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını, haklılıklarının mutlaka ortaya çıkacağını söyledi. Yapılan girişimler sonucunda haciz işlemi akşam saatlerinde durduruldu.



Avukat Ertekin Kök, son zamanlarda bazı insanların haksız mal edinmek için çeşitli yöntemlere başvurduğunu belirterek, "Şu anda 5 yıldızlı turizme hizmet eden bir tesiste Cumartesi günü, tatil günü İstanbul Bakırköy'den talimat var denilerek haciz uygulanmaktadır. Müvekkilim olan işletme sahibinin ne ticaret yaptığı, ne alışveriş yaptığı, ne tanıdığı bir insan. Bir alacağın muhatabı değil, kendisine usulüne uygun ödeme emri tebliği yapıldığını bilmiyor. Dolayısıyla hukuki bir alışverişinin, ticaretinin olmadığı bir şahız tarafından hacze maruz kalmasını dehşetle izliyoruz. 400-500 kişiye ekmek veren ve turizme hizmet eden ve malum ülkemizin içinden geçtiği zor günlerde bin bir güçlükle ayakta kalmaya çalışan iş adamlarının kaynağı, sebebi bilinmez, tanımadığı bilmediği kişiler ve şahıslar tarafından bu şekilde tatil günü muhafazalı haciz uygulanmasını hiç hukuka uygun bulmuyorum" dedi.



İcra dosyası Bakırköy 5'nci İcra Dairesi'nden talimatla geldiği için görevlilerin de fazla bir bilgisinin olmadığını belirten avukat Kök, "Memur tarafından da bir açıklama yapılmıyor. Bakırköy 5'nci İcra Dairesinden 1.5 milyon liralık bir hacizden söz ediliyor. Alacaklı şahıs Manavgat'ta ikamet ediyor. Bu şahsın kardeşi tarafından da 4-5 yıl önce yaz döneminde haciz işlemleri oldu. Onların hepsinin mahkeme kararları var. Fakat bu işlerin ardı arkası kesilmiyor. Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunmak için çalışmalarımız devam etmektedir. Son zamanlarda şaibe oluşturan bir durum var, sadece bu müvekkilimiz değil, pek çok insan artık malını mülkünü koruyamaz hale geldi. Ama eminim adli makamlarımız, savcılıklarımız bu konuyla ilgili mutlaka gerekeni yapacaklardır" diye konuştu.



Oteli 2011 yılında devraldıklarını belirten şirket sahibi Çetin Bayraktar da, "Bizden önceki şirket sahibiyle bu şahıslar arasında bir protokol var. Bu protokole istinaden bize 2015'te haciz geldi. Biz, o zaman davaların hepsini kazandık, Yargıtay'dan da onandı. Ama buna rağmen hala bugün haciz getirebiliyorlarsa, kesinlikle bu işte farklı olaylar dönüyor" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA