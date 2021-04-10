ANTALYA'DA, 5 YILDIZLI OTELDE KORONAVİRÜSE RAĞMEN GALA GECESİ

ANTALYA'daki 5 yıldızlı otelde, koronavirüs kısıtlamalarına rağmen yemekli gala gecesi düzenlendi.

ANTALYA'daki 5 yıldızlı otelde, koronavirüs kısıtlamalarına rağmen yemekli gala gecesi düzenlendi. Davetlilerin çoğunun maske takmayıp, pistte müzik eşliğinde oynadığı eğlencede, pasta kesilirken de sosyal mesafe hiçe sayıldı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı.

Antalya'nın da dahil olduğu 'çok yüksek riskli' kentlerde, cuma günü saat 21.00 ile pazartesi günü 05.00 saatleri arasında kısıtlama uygulanırken, 5 yıldızlı otelde gala gecesi düzenlendi. Serik ilçesinin Belek Mahallesi'ndeki otelde yapılan galaya katılan davetlilerin çoğu, maske takmazken, bazıları da piste müzik eşliğinde dans etti. Davetliler, pasta kesilirken ise sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı. Koronavirüs kısıtlamalarının unutulduğu bu anları, yine geceye katılan davetliler, cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı. Görüntüleri izleyenler tepki gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı