Antalya'da 5 yıldızlı otelde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da 5 yıldızlı otelde çıkan yangın söndürüldü

Antalya'da 5 yıldızlı otelde çıkan yangın söndürüldü
AA / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Antalya'nın Serik ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin atölye ve teknik ofislerinde çıkan yangın hasara yol neden oldu.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin atölye ve teknik ofislerinde çıkan yangın hasara yol neden oldu.

Belek Turizm Merkezi'nde gece saatlerinde bir otelin atölye ve teknik ofislerinin bulunduğu depoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Otel çalışanlarının ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın 3 saatlik yoğun çalışmayla söndürüldü.

Atölye deposunun kullanılamaz hale geldiği yangında ekiplerin soğutma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Antalya'da 5 yıldızlı otelde çıkan yangın söndürüldü

Antalya'da 5 yıldızlı otelde çıkan yangın söndürüldü

Antalya'da 5 yıldızlı otelde çıkan yangın söndürüldü

Antalya'da 5 yıldızlı otelde çıkan yangın söndürüldü

Fatih'te bir bina kavga sonrası ateşe verildi

Fatih'te bir bina kavga sonrası ateşe verildi

 Viral olan anlar! Vatandaşlar ormanda karşılaştıkları ayıdan korkacaklarına övgüler dizdi

Viral olan anlar! Vatandaşlar ormanda karşılaştıkları ayıdan korkacaklarına övgüler dizdi

 Kadıköy'de yanan evde mahsur kalan kadın hayatını kaybetti

Kadıköy'de yanan evde mahsur kalan kadın hayatını kaybetti

AA / Servet Tümer - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title