Antalya'da 5 yavru köpek ölü bulundu
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Antalya'da 5 yavru köpek ölü bulundu

Antalya'da 5 yavru köpek ölü bulundu
05.05.2020 22:59 | Son Güncelleme: 05.05.2020 23:02

Antalya'da 5 yavru köpek ölü bulundu Hayvanseverlerin parkta beslediği 11 yavru köpekten 5'inin ölüsü bulundu Hayvanseverler kayıp olan dört yavru köpeği arıyor Antalya'da, sokakta yaşayan 11 köpek yavrusundan 5'inin ölüsü bulunurken kayıp olan dört tanesi aranıyor.

Antalya'da 5 yavru köpek ölü bulundu

Hayvanseverlerin parkta beslediği 11 yavru köpekten 5'inin ölüsü bulundu

Hayvanseverler kayıp olan dört yavru köpeği arıyor

ANTALYA - Antalya'da, sokakta yaşayan 11 köpek yavrusundan 5'inin ölüsü bulunurken kayıp olan dört tanesi aranıyor. Hayvanseverler bir gün önce sağlıklı olan köpeklerin, kimin öldürdüğünün belirlenmesi için destek istedi.

Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesindeki bir parkta 11 köpek yavrusunu besleyen hayvanseverler, 5 köpeğin hareketsiz yattığını fark etti. Parkta inceleme yapan hayvanseverlerden Duygu Nebioğlu, 11 yavrudan 4'ünün de ortada olmadığını belirledi. Bir gün önce beslediği ve sağlıklı olan yavrulardan 5'inin yan yana ölüsü ile karşılaşan hayvanseverler büyük şok yaşadı. Veteriner kliniğine götürülen köpeklerin zehirlendiğini ileri süren hayvanseverler, yavruları bir poşet içine alıp gömme işlemini gerçekleştirdi. Hayvanseverler bir gün önce besleme yaptıkları ve gayet sağlıklı olduklarını söyledikleri yavru köpeklerin kimler tarafından öldürüldüğünün tespiti için yardım istedi. Köpeklerden geriye ise hayvanseverlerin hepsini besleme yaparken çektiği videolar kaldı.

"11 yavru vardı"

Mahallede bulunan mezarlığın içerisinde 5 ay önce 11 tane köpek yavrusu doğduğunu belirten Duygu Nebioğlu, yavrularla beraber toplam 30 tane sokak hayvanını beslediklerini kaydetti. Nebioğlu, "Bu köpeklerle çok az insan ilgileniyor. Biz dernekler olarak, hayvanseverler onlara yerler yaptık. Bu hayvanlar bu noktaya kadar taşındılar, bu noktadan sonra ise sıkıntı yaşamaya başladık." dedi.

"Can çekişiyorlardı"

Bazı mahalle sakinlerinin, köpeklerin beslenmesine tepki gösterdiğini iddia eden Nebioğlu, "Dün akşam ise buraya geldiğimizde 1 hayvanın can çekiştiğini, 4 tane hayvanın da öldüğünü gördük. Gece bir işlem yapamadığımız için sabah hayvanları topladık ve boş bir araziye gömdük. Yaklaşık 5 tane yavrumuz da kayıp. Köpeklerle ilgilendiğimize dair görüntülerimiz var, şahitlerimiz var. 2 aylıkken onları fark edip, beslemeye başladık." ifadelerini kullandı.

"Olay araştırılsın"

Nebioğlu, köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğünü ileri sürerek, "Çok üzgünüz. Biz artık yasanın çıkmasını istiyoruz. Tüm dünyada hayvanlara olan şiddetin artık son bulmasını istiyoruz. Olayın araştırılmasını istiyoruz." diye konuştu.

"Yapanlar bulunsun"

Bir diğer hayvan sever Safiye Çakmaklı da köpeklerin parkta büyüdüğünü kaydederek, "4 tanesi de şuanda kayıp. Onlarında zehirlendiğini ve uzaklaşarak öldüğünü düşünüyorum. 2 yavrumuz kaldı. Bu hayvanlara çok emek verildi. Bunu yapanların bulunmasını istiyorum. Hayvanlarımızın hepsi çok sağlıklı." dedi.

Antalya'da 5 yavru köpek ölü bulundu

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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