Antalya'da 5 ton 815 kilogram kaçak dezenfektan ele geçirildi
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Güncel

Antalya'da 5 ton 815 kilogram kaçak dezenfektan ele geçirildi

Antalya'da bir eczaneye düzenlenen operasyonda, 5 ton 815 kilogram kaçak dezenfektan ele geçirildi.

18.03.2020 15:10 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:10
Antalya'da 5 ton 815 kilogram kaçak dezenfektan ele geçirildi

Antalya'da bir eczaneye düzenlenen operasyonda, 5 ton 815 kilogram kaçak dezenfektan ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesinde faaliyet gösteren bir eczane ve eczaneye ait depoda kaçak olarak el dezenfektanı satışı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Ekiplerin yaptığı aramada, 1047 adet 5 litrelik, 580 adet de 1 litrelik bidonlara konulan toplam 5 ton 815 kilogram kaçak dezenfektan ele geçirildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan "Halk sağlığı alanında kullanılan izinli dezenfektanlar" listesinde olmadığı tespit edilen malzemeler, İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Ayrıca depoda bulunan yasal ilaç ve medikal malzemelerin de eczane dışında bulunmasından dolayı İl Sağlık Müdürlüğü Eczacılık Başkanlığı tarafından idari işlem yapıldı.

Konuyla ilgili iş yeri sahibi R.K. hakkında "Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma" suçundan soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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