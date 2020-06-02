Antalya'da 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
02.06.2020 14:31 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:31
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Zeynep Çavuşoğlu yönetimindeki 81 DK 829 plakalı otomobil, Demirciler Mahallesi'nde Ali Süzen idaresindeki 07 AGY 864 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada yaralanan araçlardaki 5 kişi, çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA