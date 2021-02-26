Antalya'da 5'inci kattan düşen kişi ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Antalya'da 5'inci kattan düşen kişi ağır yaralandı

26.02.2021 13:35 | Son Güncelleme: 26.02.2021 13:39
Antalya'da 5'inci kattan düşen kişi ağır yaralandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde 5'inci katın balkonundan düşen kişi, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde 5'inci katın balkonundan düşen kişi, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yeşiltepe Mahallesi'nde yaşayan 59 yaşındaki emekli Feti Turan, 5'inci kat balkonundan dışarıyı izlediği sırada düştü.

Çamaşır telleri ile demir korkuluklara çarparak beton zemine düşen Turan, yaralandı.

Vatandaşın haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Turan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Berat Albayrak Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Tarkan Seda Sayan Serdar Ortaç Meltem Miraloğlu
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Mesut Bakkal Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Doğum Başbakan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'da 5'inci kattan düşen kişi ağır yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 13:43:09. #1.14#
title